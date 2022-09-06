İcralık borçlar nasıl silecek? Kimler faydalanacak?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan icralık borçların silineceğine dair açıklama vatandaşların ilgisini çekti. Çeşitli borçlarından dolayı icralık olan vatandaşlar, icralık borçlar nasıl silinecek merak ediyor. Ayrıca icralık borçların silinmesi uygulamasından kimler ve hangi borçlar faydalanacak sorusu da yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.

İcralık borçların silinmesi kapsamında 6 milyona yakın vatandaşın icra takibindeki 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek. Bu borçlar kamu maliyesinden karşılanarak hem vatandaşların borç yükü hafifletilecek, hem de alacaklı durumdaki şirketlerin zarar etmelerinin önüne geçilecek.

Hangi borçlar kapatılacak?

İcralık borçların silinmesi kapsamında 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Alacaklı durumdaki şirketler de icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Ayrıca bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan borçları da icradan düşecek ve bu borçları devlet üstlenecek.

İcralık borçlar ne zaman silinecek?

Henüz bu uygulama TBMM'ye gelmedi. Ancak 1 Ekim'de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte bu düzenleme Meclis'e gelecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Planlamaya göre icralık borçların silinmesi için başvuru yapmaya gerek olmayacak. Kapsam dahilindeki borçların otomatik olarak sistemden düşmesi planlanıyor.