İcralık borçlara devlet desteği nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır?

Son dönemde borçlu vatandaşların sayısı artarken, tüm ürünlerde artan fiyatlar vatandaşların borçlarını ödemelerini giderek zorlaştırıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar icralık olurken, hükümet dar gelirlilere yönelik destek paketi için çalışma başlatmış durumda.

İcralık borçlara devlet desteği düzenlemesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirilirken, yaklaşık 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira civarındaki borcunun tasfiye edilmesi planlanıyor.

İcralık borçlara devlet desteği düzenlemesi ile, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Bu ailelerin borçlu olduğu şirketler ise icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecekler. Bunun sonucunda hem vatandaşlar borçlarından kurtulmuş olacak, hem de şirketler borçlarına karşılık zarar etmeyecek. Düzenleme ile bu kapsamdaki borçlar kamu maliyesinden karşılanacak.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Devletin, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden 2 yeni çalışma hakkında yaptığı açıklamada, “Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.