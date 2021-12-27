İdare Mahkemesinden Facebook davasında karar

ANKARA(DÜNYA) - Facebook’un, Rekabet Kurumu’nun Şubat ayında aleyhine verdiği kararın iptali istemiyle Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda mahkeme Rekabet Kurulu’nu haklı buldu.

Rekabet Kurulu, Facebook’un 2021 yılı Şubat ayından itibaren Whatsapp kullanıcılarının verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurmasını da içeren geçici tedbir kararı almıştı. Bu karara karşı; Facebook Inc, Facebook Ireland Lımıted ve Whatspp LLC tarafından dava açılmıştı.

Bu başvuruları inceleyen Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi Rekabet Kurulu’nu haklı buldu. Kararda, “WhatsApp kullanıcılarının FACEBOOK tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketlerin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağı açık olup, yürütülecek soruşturma sonucunda FACEBOOK’un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği, bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği” ifadeleri yer aldı.