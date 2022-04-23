İdari istikamet kadar ekonomik hamlelerin de işaret fişeği oldu

23 Nisan 1920, Kurtuluş Savaşı’nın en çetin günlerinin yaşandığı bir dönemde, bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasında en önemli moral kaynaklarından Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olarak tarihteki yerini aldı. Yanı sıra kurulacak devletin istikametini belirlemesi açısından da değeri büyüktü. 29 Ekim 1923’te ilan edilecek Cumhuriyet’in ilk işaret fişeğiydi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli topraklarının dört bir bölgesinden gelen vekillerle birlikte açılan Meclisi, önce tüm ulusuna, ardından Türk çocuklarına armağan etti. Meclis’in açılış tarihi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak 23 Nisan 1921'den itibaren kutlanmaya başlandı.

O tarihlerde, hakikaten uzun yıllardır unutulan milli bayramlara ihtiyaç vardı. Dünyanın en geniş topraklarına sahip olmuş imparatorluk olarak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde siyaset, sosyal yaşam ile birlikte ekonomik tablo da iyi değildi çünkü.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan, övünülecek bir ekonomik mirasın kaldığı söylenemez. 1830-1890 arasında dönemin ruhu ile parlayan çok sayıda sanayi tesisinin önemli bir bölümünün ömrü kısa sürmüş, Osmanlı’nın son dönemlerinde ihtiyaçlar, ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılanır olmuştu. Yerli üretimden ziyade ithalat özendiriliyordu. Osmanlı’nın son yıllarında ihtiyaçların ithalat yoluyla karşılanması döneminin adeta moda uygulamasıydı.

Yabancı bankaların varlığı, kapitülasyonlarla ayrıcalıklı ticaret yapabilme özgürlüğünü yaşayan kesimlerin hizmetindeydi.

Yani özünde yerli üretimi ve yerli girişimciyi önceliklendirecek uygulamalardan yoksun bir mirastı Osmanlı’dan kalan. Özel girişimlerin oluşmasındaki zorluğun görülmesi, Türkiye Cumhuriyeti’ne, ilk yıllarında kolları sıvama vazifesi verecek, özel sektörün oluşması sonraki yıllara kalacaktı. 23 Nisan Özel Dosyamızda, girişimciyi de içine alan haber ve analizlerle okurlarımızın karşısına çıkma tercihimiz bu açıdan da anlamlı gelecektir.

Dilerseniz, yalnızca idari geleceği göstermesinden ziyade ekonomik hamlelerin de işaret fişeği sayılan 23 Nisan 1920’den önce ve sonrasına ilişkin ekonomik tabloya kısa bir göz atalım.