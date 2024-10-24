İddia: Hükümet asgari ücrette yüzde 25 zam mesajı mı verdi?
Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların merakla beklediği konuların başında 2025 yılı asgari ücretinin kaç lira olacak uygulanacağı geliyor. Yeni asgari ücretin enflasyon hedefleriyle uyumlu olması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yatırımcılara 'yüzde 25'lik zammın enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu' mesajını verdiği öne sürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın, ABD'de yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde masaya gelen konular arasında 2025 yılı asgari ücret zammının da ele alındığı ifade edildi.
Bloomberg'in haberinde yer alan iddiaya göre Karahan görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdi.
Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanarak gelecek yılın asgari ücretini belirleyecek.