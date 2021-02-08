İDDMİB kesintisiz ihracatı ‘Trade365’ ile sağlayacak

Geçtiğimiz yılı 8,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörü, 2021 yılı ihracatını 10 milyar dolara taşımak istediğini açıklamış, bu kapsamda yeni nesil ihracat çalışmalarının büyük katkı yapacağına dikkat çekmişti. Bu çalışmalar arasında ilk adım ‘Trade365’ platformu ile atıldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), firmalara 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat platformu sağlayan ‘Trade365’ projesinin lansmanını, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleştirdi.

Trade365 platformu ile birlik üyesi ihracatçı firmalar, turkishaluminium365.com, turkishcasting365.com, turkishcopper365.com, turkishhardware365.com, turkishhorecaequipment365.com ve turkishkitchenware365.com adresleri üzerinden yılın 365 günü yabancı alıcılarla buluşma imkanı bulabilecekler. Firmalar, bu adresler üzerinden yılın 365 günü dünyaya canlı olarak entegre olabilecek ve yeni nesil ihracat sistemindeki yerini alabilecekler.

Pekcan: Oldukça yerinde bir proje

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın desteği ile 53 sanal ticaret heyetinin başarı ile tamamlandığını belirtti. Sanal heyet organizasyonlarını en etkin kullanan kuruluşlardan birinin İDDMİB olduğu bilgisini veren Pekcan, “Birliğimiz organizasyonunda 2020 yılında 7 adet sanal sektörel ticaret heyeti gerçekleştirildi. Bu yılın mart ayı için planlanan bir heyet başvurusu da bakanlığımızca onaylandı. Birliğimizin başlatmış olduğu dönüşüm 365 platformu oldukça yerinde bir proje” diye konuştu.

İDDMİB’in tasarlamış olduğu Trade365 sanal ticaret platformunun bu anlamda öncü bir adım olduğuna inandıklarını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Hatta en kıymetlileri arasındadır. Türkiye Tanıtım Grubu olarak tüm dünyadaki alıcılara açtığımız Ask Türkiye portalının sektörel kırılımlarından biri olarak çalışacak olan Trade365 sektörel sanal ticaret platformunun sektöre çok büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Dijital dönüşümünü tamamlayan firmalara tanıtım desteği sağlayacak

Birlik olarak 2020 yılında 15 ülkede 151 Türk firması ve 450 yabancı firmanın katılımı ile bin 400’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sanal heyetlerin üye firmalardan oldukça yüksek talep gördüğünü kaydetti. Firmaların yerel firmalarla iletişim kurarak pazarı tanıyıp, bilgi edindiklerine değinen Öztiryaki, şöyle devam etti: “Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda yapılan bu sanal faaliyetlerin somut ticari ilişkilere dönüştüğü bilgisini öğrendik. Trade365 projemiz ile amacımız hem halihazırda dijital dönüşümünü tamamlamış üyelerimize tanıtım desteği sunmak hem de henüz bu dönüşümü gerçekleştirememiş üyelerimize görünürlük imkanı sunmak” diye konuştu.