İDDMİB'den Afrika açılımı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), "Diyalog 365" serileri kapsamında Kenya/Uganda webinarı düzenledi.

İDDMİB'ten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde 2,61 milyar dolar ihracat gerçekleştiren demir ve demir dışı metaller sektörü alternatif ihracat pazarlarını keşfetmeye devam ediyor.

Birlik, toplam ihracata daha fazla katkı sunmak için geliştirdiği ‘Diyalog 365’ projesi Kenya/Uganda webinarı ile devam etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Afrika’nın doğusunda özellikle Türk yapı malzemeleri sektörü için ciddi fırsatlar olduğu ön plana çıktı.

Açıklamada webinardaki konuşmalarına yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Afrika’nın doğusundaki toplam ticaret hacminin 133 milyar dolar olduğunu vurgularken, İDDMİB Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, Kenya’da ve Uganda’da ihracat için çok ciddi fırsatlar olduğuna dikkat çekti.

"133 milyar dolarlık ticaret hacmi"

Ticaret hacminin büyüklüğüne işaret eden Öztiryaki, "Afrika’nın doğu kısmında 455 milyon insan yaşıyor ve 133 milyar dolarlık bir ticaret hacmi mevcut. Bunların içerisinde Etiyopya, Tanzanya, Kenya, Uganda, Mozambik, Somali, Cibuti ve Güney Sudan var. Bu iki ülke ticaret ataşelerimizden de öğreneceğimiz gibi birçok ülkeye ticaret olarak yol açan, başlangıç noktası olduğunu düşündüğümüz yerler. İhracatçılar olarak Afrika’yı hiç bilmiyoruz. Bölgenin yatırım yapılabilir hale gelmesi, yabancı yatırımcılara sıcak bakılıyor olması, para transferi yapılabiliyor olması gibi ayrıntılar önemli." ifadelerini kullandı.

Öztiryaki, şunları kaydetti: "Bir takım ülkeler arası anlaşmalar yollarımızın söz konusu bölgede kesildiğini gösteriyor. Bu yolları açmak için de bu ülkelerde çeşitli yatırımlar, çeşitli iş birlikleri yaparak yol almamız gerekiyor. İş birliği istekleri önemli, Türk yatırımcıların olmuş olması önemli. Ön yargılarımızı yıkarak bu ülkelere gitmemiz gerekiyor. Örneğin, artık Afrika’ya gideceksek hükümetimizin depolamaya, lojistiğe vereceği teşvikler de mevcut. Kara yolları ve demir yolları oluşmuş. Buraya inşallah kısa zamanda bir program yapıp Kenya’da bir depo oluşturarak ihracatçılarımızın mallarını anında teslim edebilecekleri bir yer haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla bizim sektörlerde alüminyum satışı yapılabilir. Çünkü inşaatın yoğun olarak yürüdüğü yerlerde alüminyum inşaat malzemeleri hareket edebilir. Turizm, servis ve hizmet sektörünün geliştiği bu iki ülkede de bizim endüstriyel mutfak sektörümüz ve gelişen ekonomi ile beraber büyüyen aileler veya hayatın düzene girmesine bağlı olarak ev tipi mutfak eşyalarının satılacağı kanaatindeyim."

Ülkelerle iş birliğinin önemine dikkati çeken Öztiryaki, bu bölgeye olan ticaret hacmini artırmanın kolay olacağı görüşünde olduğunu belirterek, "Ancak biraz özen göstermemiz ve en önemlisi birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Her ülkede rekabet olmaz, bazı ülkelerde birlikte hareket edilir." değerlendirmesinde bulundu.

“Çoğu ülkede ürün kalitemiz tercih ediliyor”

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar ise, “Sektörümüz, dünya sıralamasında 21,8 milyar dolar yapı malzemesi ihracatı yaparak 11’inci sırada yer alıyor. Çoğu ülkede fiyat rekabetimizden ziyade ürün kalitemiz ile tercih ediliyoruz. Bu da hızlı bir şekilde ihracatımızı artırıyor. Bu yıl yeniden 10’uncu sıraya yükselmek istiyoruz. Yaşanan sıkıntılarda ve kriz dönemlerinde ihracatta ülke çeşitliliğimizi artırdık. Daha fazla ülkeye daha fazla ürün çeşidi satmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kenya’ya toplamda yapılan ihracatın 25 milyon dolar olduğunu aktaran Urfalılar, şunları kaydetti: "Bu ülke 5,8 milyar dolar ithalat gerçekleştiriyor. Aynı şekilde Uganda’ya 9,4 milyon dolar ihracat yapıyoruz ancak Uganda’nın toplam ithalatı 7,6 milyar dolar. Amacımız müşavirliğimizin önderliğinde bu bölgelere olan ihracatımızı hızlı bir şekilde artırmak ve en önemlisi sürdürülebilir kılmak. Bununla birlikte sektörümüzün Afrika’ya olan ilgisi Kenya ve Uganda ile sınırlı değil. Türk yapı malzemeleri sektörünün Afrika’da ayak basmadığı ülke, girmediği piyasa kalmaması gerektiği amacındayız. Bu sebeple webinar serimize Batı Afrika’nın parlayan yıldızları Senegal ve Gana ile devam etmek istiyoruz. 28 Nisan’da Diyalog 365 Senegal Gana webinarı düzenleyerek bu ülkeleri misafir edeceğiz. Webinar serimizi önümüzdeki aylarda Güney Doğu Afrika’nın kıymetli ülkeleri olan Madagaskar ve Mozambik’le sürdürmek istiyoruz."