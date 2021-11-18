İDDMİB'e ilk başkan adayı mevcut yönetimden çıktı

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki ihracatçı birliklerinde seçim çalışmalarını hızlandı, adaylar belli olmaya başladı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) ardından İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde (İDDMİB) ilk resmi başkan adaylığı açıklandı. Mevcut İDDMİB yönetiminin başkanvekili olan Çetin Tecdelioğlu başkan adaylığını açıkladı. Tecdelioğlu'nun yönetim kurulu listesinde mevcut yönetimden 6 isim bulunuyor.

Birlik bünyesindeki tüm alt sektörlerin temsiliyet gücünü artıracaklarının altını çizen Tecdelioğlu, "Katma değerli ihracatın formülü detaylarda yer alıyor. Tüm alt sektörlerimiz için komiteler kuracağız. Sadece büyük firmalar değil KOBİ ölçeğinde de yüksek katma değerli ihracat yapan firmalarımız var. Daha önce fazla önem verilmeyen katma değeri yüksek sektörlerimiz var. Yapacağımız çalışmalarla ihracattaki katma değerimizi yükselteceğiz" dedi.

"Tahsin Öztiryaki'yi onursal başkanımız olarak görüyoruz"

İDDMİB'in şu anda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan altıncı birliği olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "Bunda mevcut Başkanımız ve yönetiminin çok ciddi emeği var. Tahsin Öztiryaki bizim büyüğümüz. Sektörümüz için çok bir isim. Kendisini onursal başkanımız olarak görüyoruz" diye konuştu.

Dünyanın artık dijital bir döneme geçtiğine değinen Tecdelioğlu, şöyle devam etti: "E-ticaret ve e- ihracat ön plana çıktı. Bundan sonra ilişkilerimiz ve ihracatımız da bu şekilde ilerleyecek. Bu nedenle gençleşmeye ihtiyacımız var. Gençler dijital dünyayı çok daha iyi biliyor. Gençliğimizin, inovasyonumuz kabiliyetimizin ve heyecanımızın etkisiyle çalışmalarımızı ihracatımıza yansıtacağız."

E-ihracat komisyonu kurulacak

İmalat ve üretim açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirten Tecdelioğlu, kolektif hareketle, demir ve demir dışı metaller sektörü özelinde dünyada 'Made in Turkiye' etiketinin yer almadığı ülke kalmaması için çalışacaklarını dile getirdi. Bunun bir hayal olmadığını kaydeden Tecdelioğlu, "Etkin kaynak kullanımı, katma değeri yüksek projeler, yeni neslin sektöre kazandırılması, sektörün küresel gündemi ve yeni ihracat pazarları çalışmaları odak noktamızda yer alacak. E-ihracatı geliştirmek için e-ihracat komisyonu kuracağız. E-ihracatı bilmeyen birçok firma var. Altyapıları yok. İnternet siteleri Türkçe ve İngilizce. Birçok dilde altyapıya ihtiyaç var. Yapılacak ve geliştirilecek çok iş var. Bu kanalı geliştirerek hem firmalarımıza hem de ihracatımıza katkı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Liste belli oldu, üç isim daha gelecek

Civtec Civata ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) başkanlıklarını yürüten Çetin Tecdelioğlu'nun oluşturduğu yönetimde; Yelken Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yelken, Güvenal Kalıp Genel Müdürü Bora Tarakçıoğlu, Kayalar Bakır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya, Özkan Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Özkan, Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikret Kaya, ARMATÜR Derneği Başkanı ve TURAŞ Gaz Armatürleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Almesan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öncel, Akpa Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Çalışkan, EVSİD Başkanı ve OMS Paslanmaz Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger ve Sistem Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Yerekaban yer alıyor. Tecdelioğlu, seçime kadar üç ismin daha listeye ekleneceğini kaydetti.