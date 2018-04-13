IDEX’te hedef 150 milyon dolarlık ticari bağlantı

13 Nisan 2018

Alanında dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan 15’inci İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı (IDEX İstanbul), CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde organize edilen fuarın açılışı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakır’ın katılımı ile yapıldı.

Fuarın açılısında konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, sektörün sorunlarını hükümete yansıtmak için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Doğan, “23 yıldır diş hekimliğini yapıyorum. Sektörün sorunları çok iyi biliyorum. Bu sorunlara çözüm için 2010 yılında pasifize edilen Ağız ve Diş Sağlığı Başkanlığı’nı yeniden aktif haline getireceğiz” dedi.

60 ülkeden profesyonel alıcılar gelecek

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de alanında dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan, 14. IDEX İstanbul Fuarı’nı Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere 60’dan fazla ülkeden profesyonel alıcının ziyaret etmesini bekliyoruz. Sektördeki yenilik ve gelişmeler, fuarda oluşturulan uygulama alanlarında detaylı bir şekilde ele alınacak. Kongre ve sempozyumlarda, dünyanın en önemli akademisyen ve uzmanları sektör çalışanları ve öğrencilerine yenilikler hakkında sunumlar yapacak” diye konuştu.

Yerli üretim yüzde 50’ye çıkacak

Sektörün gelişmesi yönünde başta Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla birlikte çalışmalar yürüttüklerine değinen DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakır, Türkiye’de dental sektörün hızla ilerleyerek büyümeye devam ettiğini söyledi. Çakır, “Sektörde yerli üretim oranı yüzde 20’lerde bu rakamı yüzde 50’lere çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi. Sektörde üretim ve ihracat yapanları da bir çatı altında toplamak için de çalıştıklarını kaydeden Çakır, “Sektörde teknolojik anlamda baş döndürücü gelişmeler var. Bu yüzden IDEX bizim için önemli. Geçen yıl IDEX’te 75 milyon dolar bağlantı sağlandı. Bu yılki hedefimiz 150 milyon dolarlık ticari bağlantı sağlamak” dedi

İmplant tedavisi 1 güne indi

Fuarda ağız ve diş sağlığı alanındaki son teknolojik yenilikler yer aldı. İmplattan, ergonomik dişçi koltuğuna, dolgu malzemelerinden porselen dişlere kadar birçok ürünün sergilendiği fuarda ayrıca çocuklar için renkli dişçi koltukları da beğeni topladı. Fuarda ayrıca haftalarca süren implant tedavisini 1 güne indiren cihazlar da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. IDEX İstanbul Fuarı’nda ayrıca düzenlenen sempozyumlarla ağız ve diş sağlığındaki gelişmeler ele alınıyor.

2023 ciro hedefi 1 milyar dolar

Türk dental sektörünün tek uluslararası etkinliği konumundaki fuar, 500 milyon dolarlık büyüklüğe sahip dental sektörünün 2023 hedefi olan 1 milyar dolar ciroyu aşmasına katkı sağlayacak. 2017 yılında 56 farklı ülkeden gelen bin 240’ı yabancı toplam 13 bin 255 kişi tarafından ziyaret edilen fuarı, bu yıl 60 ülkeden 20 bin profesyonel alıcının ziyaret etmesi bekleniyor. 25 bin metrekare alanda 400’ün üzerinde firmanın, bin 500 markasının yer aldığı fuar, 15 Nisan’a kadar devam edecek.