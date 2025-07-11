İDO, Ege ve Akdeniz’de yeni seferlere başladı

Özlem SARSIN- İZMİR

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, geçen yıl başlatılan tatil ve kültür turizmi odaklı seferlerin büyük ilgi gördüğünü, gelen talepler doğrultusunda yeni hatlar ve düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Güçlü filolarıyla Marmara Bölgesi’nde 2024 yılında 30 milyonun üzerinde yolcu, 12 milyonun üzerinde araç taşıdıklarını dile getiren Orhan, ayrıca geçen yıl Ege Adaları’nda yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 155 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirtti. Bu yıl, Ege Adaları’ndaki yeni hatlarla 300 binin üzerinde yolcu taşıma hedeflerini açıklayan Orhan, bu seferler için 7 adet deniz otobüsü tahsis ettiklerini ve tüm deniz otobüslerinin yurtdışı seferlere hazırlıklarının eksiksiz şekilde tamamlandığını vurguladı. Ayrıca tüm denetimlerin belli aralıklarla yapıldığı deniz otobüslerinde gereken her türlü emniyet önlemlerinin alındığını belirten Orhan, deniz otobüslerinin yalnızca konforlu değil aynı zamanda emniyetli bir seyahat deneyimi sunduğunu söyledi. Bir seferde 450 yolcu kapasitesine sahip olan deniz otobüsleri ile hizmet verdiklerini aktaran Orhan, müşteri memnuniyetini öncelikli hedefleri olarak tanımladı.

15 milyon dolarlık yeni filo yatırımı

Yatırımlar, sosyal sorumluluk, kültür-sanat ve spor alanlarında birçok yeniliğe imza attıklarını ifade eden Orhan, kurumun bu yıl gerçekleştirdiği çalışmaların çeşitliliğine de dikkat çekti. Sosyal sorumluluktan çevreye yönelik politikalara, görme engelli bireyler için sağlanan hizmetlerden büyük yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ilerlediklerini belirten Orhan, kültür-sanat ve spor alanındaki projelerin de aynı anda yönetildiğini vurguladı. 15 milyon dolarlık yatırım yaparak filolarına 4 yeni arabalı vapur eklediklerini ve 0 kilometre araç taşımacılığı ile lojistik hizmeti sunduklarını ifade eden Orhan, yeşil iskele projeleriyle çevreye duyarlı faaliyetleri hayata geçireceklerini belirtti. Getirdikleri yeni hizmetler ve çalışmalarla ilgili açıklamalarına devam eden Orhan, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik "Bir Kapakla İz Bırak Projesi" kapsamında Ekvator Enerji ve TOFD ortaklığında omurilik felçli bireyler için tekerlekli sandalye temin ederek ulaşımda fırsat eşitliği sağlamayı ve engelli bireylerin sosyal yaşamana daha rahat adapte olabilmelerini amaçladıklarını ifade etti. Görme engelli bireylerin daha bağımsız hareket edebilmeleri adına tüm terminallerde ücretsiz olarak sunulan "Danış" hizmeti gibi önemli adımlar atıldığını, bu girişimlerin İDO’nun sosyal sorumluluk anlayışını yansıttığını dile getiren Orhan, denizlerin temiz tutulması için yaptıkları birçok çalışma ve iş birliği olduğunu kaydetti” dedi.