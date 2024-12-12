IEA, 2024 Kasım küresel petrol arzı verilerini açıkladı: 2025 değerlendirmesi dikkat çekti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin kasımda önceki aya göre günlük yaklaşık 130 bin varil artarak 103 milyon 440 bin varile çıktığını bildirdi. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 620 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay günlük 32 milyon 830 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde 50 bin varil azalarak 70 milyon 610 bin varil oldu. Böylece küresel petrol arzı, kasımda önceki aya göre günlük yaklaşık 130 bin varil artarak 103 milyon 440 bin varile çıktı. Günlük üretim yıllık bazda ise 230 bin varil arttı. Söz konusu artışta, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretimi, özellikle Libya ve Kazakistan'da devam eden toparlanma etkili oldu.

2025'te arz artışının yüzde 70'i OPEC+ grubu dışı ülkelerden

IEA'ya göre, OPEC+ grubunun arz kesintilerine rağmen küresel petrol arzının 2025'te bu yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artarak 104 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl öngörülen üretim artışının yüzde 70'inin OPEC+ grubu dışı ülkelerden geleceği tahmin ediliyor. Bu artışta ise ABD, Brezilya, Guyana, Kanada ve Arjantin'deki üretimin etkili olacağı değerlendiriliyor.

Bu dönemde, OPEC+ grubu dışı üretimin günlük 54 milyon 600 bin varil, OPEC+ grubu üretimin ise günlük 50 milyon 300 bin varil olacağı hesaplanıyor. Küresel petrol arzının, bu yıl geçen yıla göre günlük 600 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebi tahmini

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 1 milyon 80 bin varil artışla 103 milyon 900 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Talebin, OECD ülkelerinde gelecek yıl 45 milyon 600 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 58 milyon 300 bin varil olacağı öngörülüyor. IEA'ya göre, OECD dışı talep artışı, özellikle Çin'de belirgin şekilde yavaşlamış olsa da yükselen Asya'nın 2024 ve 2025'te talep büyümesine öncülük etmeye devam edecek.