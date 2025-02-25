IEA Başkanı Birol’dan kritik LNG açıklaması! '2027 kaynakları değiştirmenin tam zamanı'

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın, Rus sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) Katar gibi alternatif tedarikçilerle değiştirmesi gerektiğini belirtti. Birol, Londra'da düzenlenen Uluslararası Enerji Haftası’nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın ekonomik zarar görmemek için Rus LNG'si ithalatına devam ettiğini ifade etti.

"Kaynakları değiştirmenin tam zamanı"

Birol, Avrupa’nın Rus LNG’sini başka kaynaklarla değiştirebileceğini söyleyerek, "2027 itibarıyla Rus LNG'sini Katar başta olmak üzere diğer kaynaklarla değiştirmenin tam zamanı olabilir" dedi.

Küresel LNG piyasasında 2026’dan itibaren büyük bir kapasite artışı yaşanması bekleniyor. Katar ve ABD'nin bu artışta lider konumda olacağı tahmin ediliyor.