IEA Başkanı Birol'dan kritik petrol açıklaması: Arz sıkıntısı yok, lojistik engel var

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel petrol piyasalarında arz sıkıntısı bulunmadığını belirterek, mevcut koşullarda toplu bir eylem planının gündemde olmadığını ifade etti.

Birol, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve komisyon üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Brüksel Basın Kulübü'nde değerlendirmelerde bulundu.

"Avrupa'nın enerjiyle ilgili karşılaştığı zorlukları konuştuk"

Görüşmelerde Avrupa'nın enerji alanındaki sorunlarının ele alındığını belirten Birol, "Avrupa'nın enerjiyle ilgili karşılaştığı zorlukları, özellikle Avrupa'daki elektrik fiyatlarını konuştuk" dedi. Küresel enerji piyasalarındaki mevcut durum ile Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu sınamaların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Rus gazına dönüş tartışmalarına yanıt

Avrupa'da yeniden gündeme gelen Rus gazı ithalatı tartışmalarına da değinen Birol, Orta Doğu'daki gelişmelerin bazı çevrelerde bu konunun tekrar konuşulmasına yol açtığını söyledi.

Birol, "Orta Doğu'daki mevcut kriz ve durum, bazı çevrelerde Rusya ile ilgili soruları gündeme getiriyor. Rusya'dan gaz tedarikine geri dönülüp dönülmeyeceği tartışılıyor. Elbette, bu, ülkelerin kendi kararlarına bağlı olacaktır. Ancak kişisel görüşüm, her şeyden önce, Avrupa'nın tarihsel hatalarından birinin enerji kaynaklarını tek bir ülkeye, yani Rusya'ya bağımlı hale getirmesiydi" ifadelerini kullandı.

Küresel LNG arzında önümüzdeki yıllarda artış beklendiğini belirten Birol, ABD, Kanada, Katar ve Avustralya'dan önemli miktarda sıvılaştırılmış doğalgazın dünya piyasalarına sunulacağını kaydetti. Birol, "Rusya'yı doğalgaz temininde alternatif bir seçenek olarak görmek ekonomik ve siyasi açıdan yanlış olur" dedi.

Petrol fiyatlarındaki artış 'geçici'

Petrol piyasasındaki mevcut duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Birol, küresel ölçekte arz sıkıntısı bulunmadığını vurguladı.

Birol, yaşanan fiyat artışlarının lojistik kaynaklı olduğunu belirterek, "IEA üyesi ülkelerle yaptığım görüşmelere ve mevcut piyasa koşullarına dayanarak, tüm seçeneklerin masada olduğunu, ancak bu aşamada toplu bir eylem planı olmadığını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıkmasının geçici olduğunu ifade eden Birol, bunun küresel arz eksikliğinden değil taşımacılık ve sevkiyat süreçlerindeki aksamalardan kaynaklandığını söyledi.