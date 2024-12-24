İEA Başkanı Erol'dan çarpıcı tespit: 'Petrol' yerine 'Elektrik kaç dolar' diyeceğiz!

Uluslararası Enerji Ajansı (İEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen geleneksel IICEC Konferansı'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Birol, aylardan beri Ortadoğu'da büyük siyasi gerginlikler olmasına karşı petrol fiyatlarının 70 dolarlar seyrettiğini, geçmişte böyle gelişmelerde 3 haneli fiyatlar gördüklerini anımsattı.

Birol, petrol talebindeki büyümenin eskisi kadar güçlü olmamaması nedeniyle fiyatların bu seviyede kaldığını belirterek Çin ekonomisinin büyüme hızındaki yavaşlamanın talebi etkilediğini kaydetti.

İEA başkanı, elektrikli araçların artışının da bunu etkilediğini ifade etti: "Dünyada satılan her dört araçtan biri elektrikli araç. Çin, elektrikli araçların maliyetini içten yanmalı maliyetine kadar düşürdü. Elektrikli arabaların artması akaryakıta olan talep azalıyor. İkincisi ABD, Kanada, Brezilya'da petrol üretimi artıyor. Burada gelen petrol arzı bütün dünyadaki talep artışından fazla. Önümüzdeki dönemde çok büyük politik sürprizler olmaz ise petrol fiyatlarının rahata olacağını düşünüyoruz. ABD ve Katar kökenli LNG sevkiyatı gelecek. Gelecek olan LNG'nin miktarı üç yılda geçen 40 yılda gelenin yarısı kadar arz olacak. Bu da fiyatlarda aşağı yönlü baskı yapacak."

'Petrole değil elektrik fiyatına bakacağız'

"Elektrik ileride çok daha fazla büyük rol oynayacak. Şimdi 'Petrol kaç dolar' diye bakarken elektrik ne kadar ona bakacağız" diyen Birol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bataryalar en önemli yeni teknolojiler. Fiyatlar yeni teknolojiyle düşüyor. Nükleer enerjide artış görüyoruz. Temiz enerji yatırımlarında da fosile göre bire iki artış var. Bu dönüşümün çevre politikalarıyla ilgisi az. Esas arz güvenliği ve sanayi politikalarıyla ilgili. Çevre ve iklim riski azalırsan bu bitmez. Bazen yavaşlar bazen hızlanır ama bitmez. Güneş panelleri, bataryalar nerede imal ediliyor? En önemlisinin yüzde 70'i Çin'de üretiliyor. Çin çünkü bir endüstri olarak aldı bunu ve çok yol kat etti. Pek çok teknolojiyi dünyada çok ülkeden ucuza mal ediyor."