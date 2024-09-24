IEA: COP28 hedefleri uygulanırsa enerji sektörü net sıfıra ulaşabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ülkelerin COP28'de belirlenen 2030 iklim ve temiz enerji hedeflerini tam anlamıyla uygulamaları durumunda küresel enerji sektörünün tamamen dönüştürülebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim zirvesi COP28'de, 200’e yakın ülke, 2050'ye kadar enerji sektörünü net sıfır emisyona ulaştırma ve yenilenebilir enerji kapasitesini 2030’a kadar üç katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu.

IEA'nın yayımladığı "Durum Değerlendirmesinden Harekete Geçmeye: COP28 Enerji Hedefleri Nasıl Uygulanmalı?" başlıklı raporda, bu iddialı hedeflerin küresel enerji sektörüne nasıl dönüştürücü etkiler yapacağı incelendi.

Rapora göre, 2030’a kadar küresel enerji depolama kapasitesinin bugünkü seviyenin 15 katına çıkması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ülkelerin büyük çaplı şebeke yatırımları yapmaları ve yenilenebilir enerji projelerine hız vermeleri gerektiği belirtildi.

IEA Başkanı Fatih Birol, COP28 hedeflerinin küresel enerji sektörünü daha güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağını belirterek, "Bu hedeflerin hızla uygulamaya geçirilmesi, dünyanın enerji dönüşümünde büyük bir fırsat yakalamasını sağlayabilir" dedi.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi kritik alanlarda kaydedilecek ilerlemelerin, Paris Anlaşması’nda belirtilen sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefine de büyük katkı sağlayabileceği vurgulandı.