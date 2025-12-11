IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 45 bin varil yukarı yönlü revize etti.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 835 bin varil artarak 103 milyon 920 bin varile çıkması bekleniyor.

Ajans, önceki raporunda küresel talebin bu yıl 790 bin varil artışla 103 milyon 880 bin varile ulaşacağını tahmin etmişti.

Talebin OECD bölgesinde önceki yıla göre günlük 13 bin varil artarak 45 milyon 820 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 822 bin varil artarak 58 milyon 100 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin 2026'da bu yıla kıyasla günlük yaklaşık 870 bin varil artışla 104 milyon 790 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol arzı kasımda düştü

Öte yandan, küresel petrol arzı kasımda günlük 610 bin varil azalarak 107 milyon 5 bin varile geriledi. Bunun başlıca nedeni yaptırımların etkisiyle Rusya ve Venezuela üretimindeki sert düşüş oldu.

Aynı dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı bir önceki aya göre günlük yaklaşık 240 bin varil düşerek 34 milyon 760 bin varil olarak hesaplandı.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde yaklaşık 370 bin varil azalışla 72 milyon 75 bin varil seviyesine geriledi.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 3 milyon 100 bin varil artarak ortalama 106 milyon 2 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.