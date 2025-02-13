IEA raporu: Küresel petrol talebi 2025’te artacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporunu yayımladı. Rapora göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ocak ayında günlük yaklaşık 470 bin varil daha az ham petrol arzı sağladı ve 26 milyon 960 bin varile geriledi.

OPEC’in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan kaynaklardan elde ettiği üretim ise günlük 5 milyon 630 bin varil olarak kaydedildi. Bu veriler, OPEC’in toplam petrol arzının geçen ay günlük 32 milyon 590 bin varil olduğunu gösterdi. Bu rakam, bir önceki aya göre yaklaşık 470 bin varil daha az gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi de Ocak ayında yaklaşık 480 bin varil azalarak 70 milyon 80 bin varile geriledi. Böylelikle, küresel petrol arzı Ocak ayında önceki aya göre günlük yaklaşık 950 bin varil azalarak 102 milyon 670 bin varile düştü.

Mevsimsel hava koşulları ve üretim kesintileri etkisi

Söz konusu düşüşte, Kuzey Amerika’daki arzı olumsuz etkileyen mevsimsel soğuk hava koşulları ve Nijerya ile Libya’daki üretim kesintileri önemli rol oynadı.

Ocak ayında OPEC+ grubunun toplam üretimi, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin katkılarıyla günlük yaklaşık 250 bin varil azalarak 49 milyon 580 bin varile geriledi. OPEC+ dışı ülkelerin üretimi ise günlük yaklaşık 690 bin varil azalarak 53 milyon 90 bin varile düştü.

Küresel petrol arzı ve talebi artacak

IEA’nın öngörülerine göre, küresel petrol arzı bu yıl günlük yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artacak ve günlük 104 milyon 500 bin varile ulaşacak. Artışın büyük kısmının, OPEC+ grubunun gönüllü kesintilerini sürdürmesi halinde OPEC+ dışı üreticilerden sağlanması bekleniyor.

Rapora göre, küresel petrol talebinin de bu yıl günlük 1 milyon 100 bin varil artarak 104 milyon varile ulaşması öngörülüyor. Geçen yıl küresel petrol talebi günlük 870 bin varil artmıştı. OECD ülkelerinde talebin günlük 45 milyon 700 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 58 milyon 300 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Çin’in büyüme hızının son dönemdeki eğilimlerin altında kalmasına rağmen, bu yıl küresel petrol talebindeki artışta önemli bir rol oynaması bekleniyor. Ayrıca Hindistan ve Asya’daki diğer gelişen ekonomilerin de talep artışına katkı sağlaması öngörülüyor. OECD talebinin ise geçen yılki mütevazı artışın ardından tekrar düşüşe geçmesi bekleniyor.