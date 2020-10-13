IEA: Salgın, enerji talebinde toparlanmayı 2025'e erteleyebilir

13 Ekim 2020

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yıllık yayımlanan Dünya Enerji Görünümü kitabındaki baz senaryoya göre aşı ve tedavi bulunması küresel ekonominin 2021'e kadar ve enerji talebinin de 2023'e kadar toparlanması demek olabilir.

Ancak, IEA'ya göre "gecikmeli iyileşme senaryosu", öngörülen toparlanmayı iki yıl ileriye itebilir.

IEA, bu senaryoda "daha derin yakın dönemli gerilemenin ekonominin büyüme potansiyelini yok edeceğini, yüksek işsizliğin beşeri sermayeyi bitireceğini ve iflaslarla yapısal ekonomik değişimlerin bazı fiziki varlıkları getirisiz yapacağını" öngörüyor.

IEA, dünya geneline enerji talebinin 2020'de yüzde 5, enerjiye bağlı karbondioksit salınımının yüzde 7 ve enerji yatırımlarının yüzde 18 düşeceğini tahmin ediyor.

Ajansın diğer öngörüleri ise, petrol talebinin yüzde 8 ve kömür tüketiminin yüzde 7 azalması, yenilenebilir enerjinin ise hafif yükselmesi yönünde.

Kaynak: Reuters