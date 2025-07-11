IEA'dan küresel petrol talebi uyarısı! 2025 ve 2026 tahminleri düşürüldü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin küresel petrol talebi büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Ajans, 2025 yılı için günlük talep artışı öngörüsünü 724 bin varilden 704 bin varile indirirken, bunun 2009'dan bu yana (2020 hariç) en düşük artış oranı olacağına dikkat çekti.

"Kesin yorum yapmak için henüz erken"

IEA'nın değerlendirmesine göre, bu yavaşlamanın arkasında ikinci çeyrekteki büyümenin (550 bin varil/gün) ilk çeyreğe kıyasla (1,1 milyon varil/gün) önemli ölçüde gerilemesi yer alıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki durgun talep, hava koşulları ve olası ticaret tarifeleri bu düşüşte etkili faktörler olarak sıralanırken, ajans tarifelerin etkisiyle ilgili kesin yorum yapmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Toplam küresel petrol talebinin 2025'te ortalama 103,7 milyon varil/gün, 2026'da ise 104,4 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılına ilişkin büyüme beklentisi de 739 bin varilden 722 bin varile çekildi.

Öte yandan, petrol arzında ise artış yaşandı. Haziran ayında küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla 950 bin varil/gün yükseldi. Bu artışa en fazla katkıyı Suudi Arabistan sağladı. IEA, 2025 yılı için arz artışı beklentisini 1,8 milyon varilden 2,1 milyon varile; 2026 içinse 1,1 milyon varilden 1,3 milyon varile çıkardı. Buna göre toplam arzın 2025'te 105,1 milyon, 2026'da ise 106,4 milyon varil/gün olması bekleniyor.

OPEC+ dışındaki ülkelerin öngörüsü sabit kaldı

OPEC+ dışındaki ülkelerin 2025 için arz artışı öngörüsü 1,4 milyon varil/gün seviyesinde sabit bırakılırken, 2026 için tahmin 840 bin varilden 940 bin varile yükseltildi.

Rapor ayrıca, Mayıs ayında küresel petrol stoklarında 73,9 milyon varil gibi dikkate değer bir artış yaşandığını ortaya koydu. Haziran ayında ise İran'ın petrol üretimi ve ihracatında azalma görülürken, Rusya'nın petrol ve türev ürün ihracatı 100 bin varil düşerek 7,23 milyon varil/gün seviyesine geriledi.