İEİS Başkanı Malkoç'dan arz krizi uyarısı: İlaç fiyatlandırma mevzuatı acilen güncellenmeli

İEİS'ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç, yükselen maliyetler, ilaç kuru ve mevcut ilaç fiyat kararnamesine dikkat çekerek, sektörün ciddi bir daralma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

'Yakın zamanda ilaç arzında da ciddi sorunlar yaşanabilir'

CNBC-e'de yer alan habere göre, özellikle ilaç arzında ciddi sorunlar beklendiğini belirten Malkoç, "İlaç fiyatlandırma mevzuatının, güncellenmesi için bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Sektörümüzde mali sorunlar nedeniyle üretim geriliyor. Bu şekilde devam ederse yakın zamanda ilaç arzında da ciddi sorunlar yaşanabilir" diye konuştu.

Açıklamaya göre, 2024 Aralık ayında ilaç sanayi üretiminde yüzde 19.6 daralma yaşanırken, yıllık bazda düşüş ise yüzde 7,3 seviyesine ulaştı.

'Üretim her geçen gün daha da zorlaşıyor'

Malkoç, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle üretim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kredi maliyetlerindeki artış, hızla yükselen işgücü ve hammadde giderleri sektörümüzü ciddi bir mali sorunla karşı karşıya bırakıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu sene yalnızca işgücü maliyetlerimiz yüzde 50 artarken, sektörümüze verilen kur artışı sadece yüzde 23,5 seviyesinde kaldı. Bugün itibarıyla güncel euro kuru 40 TL'ye yaklaşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan kur ise sadece 21,67 TL düzeyinde."

İlaç fiyatlandırma sisteminde kalıcı ve kapsamlı reform talebi

İlaç fiyatlandırma sisteminin kalıcı ve kapsamlı bir reformla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Malkoç, mevcut fiyatlandırma politikası nedeniyle Türkiye’de Ar-ge yatırımlarına ayrılan kaynakların da yetersiz kaldığına işaret etti.

İlaçta fiyatlandırma sistemi nasıl?

Türkiye'de kamunun ilaç harcamalarını kontrol altına alabilmek için 2004 yılından bu yana ilaç fiyatlarının belirlenmesinde "referans fiyat" sistemi uygulanıyor. Buna göre, belirlenen kaynak ülkeler olan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’a ek olarak ürünün ithal edildiği ülkeler arasından ürünün depocuya satış fiyatı en düşük olan ülkedeki fiyatı baz alınıyor.

Eşdeğeri olmayan ilaçlar için bu referans fiyatın tamamı; eşdeğeri olan ilaçlar için ise referans fiyatın yüzde 60'ı alınıyor. Söz konusu fiyat, yıllık olarak belirlenen dönemsel euro değeri ile çarpılarak ürünün Türk Lirası cinsinden fiyatı hesaplanıyor.

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden euro değeri en son geçen yıl ekim ayında yüzde 23,5 arttırılarak 17.5483 TL'den 21.6721 TL'ye yükseltilmişti.