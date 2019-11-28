İETT, 2020’de 50 yeni metrobüs aracı alacak

28 Kasım 2019

İBB Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü’nün 2 milyar 980 milyon TL’lik 2020 Yılı Bütçesi’ni onayladı.

İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, 2020 yılında yüksek kapasiteli 50 metrobüs aracı alacaklarını, birkaç yılda bütün metrobüs araçlarını yenileyeceklerini söyledi. İETT’nin 2020 Yılı Yatırım ve Bütçesi ile 2020 Performans Programı’nı İBB Meclisi’ne sunan İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, 148 yıldır kaliteli otobüs işletmeciliği yapmak için çaba sarf eden İETT’nin, toplu ulaşımda denetim ve koordinasyon görevini de en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. Kaliteli hizmetle toplu ulaşımı daha cazip kılmayı ve şehir hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Kolukısa, İETT’nin 811 hatta, 13 bin 141 durakta, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun 3 bin 70 otobüsle hizmet verdiğini kaydetti.

Metrobüs’ün kapasitesi yeni araçlarla yüzde 30 artacak

52 kilometrelik, 44 istasyonlu Metrobüs hattında 601 araçla 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini dile getiren Kolukısa, günde 7 bin 200 sefer yaparak 1 milyonun üzerinde yolcu taşıdıklarına işaret etti. Kolukısa, “Metrobüs hattında kullanılmak üzere yüzde 30 kapasite artışı sağlayacak körüklü otobüs alımını yıllara sari olarak gerçekleştireceğiz. 2020’de 50 yeni metrobüs aracı alacağız” dedi.

İETT’nin 2020 bütçesi 2 milyar 980 milyon TL

İETT’nin 2020 gider bütçesinin 2 milyar 980 milyon TL, gelir bütçesinin 2 milyar 930 milyon TL olduğunu açıklayan Hamdi Alper Kolukısa, 2019’da yüzde 48 olan personel giderlerinin 2020’de yüzde 44’e düşürüldüğünü, 2022 yılında yüzde 40’ın altına düşürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.2020 bütçesini 7 stratejik amaç doğrultusunda planladıklarını vurgulayan Kolukısa, ilk amaçlarının mali yapıyı güçlendirmek ve yeni kaynaklar geliştirmek olduğunun altını çizdi. Entegre toplu ulaşım yönetim sistemini kurarak ulaşımda tam entegrasyonu sağlamak istediklerini belirten Kolukısa, şöyle konuştu:

“Şu anda 895 İETT otobüsünde 48 ham verinin bulunduğu, 34 alarm sisteminin olduğu kara kutu sistemiyle güvenli sürüşü teşvik edeceğiz. Önleyici bakım gerekliliklerinin daha kolay tespitini sağlayacağız. Aynı zamanda araç-şoför-işletmeci karnesi oluşturarak hizmet seviyesinin artırımı gerçekleştireceğiz. Müşteri İletişim Merkezi ile yolcu başvuru yönetimi, sosyal medya hesaplarının yönetimi ve bulunmuş eşyaların takibini gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında yolculuk sayısı yüzde 8 artarken başvuru yüzde 5 azaldı.”

İETT’nin sefer sayısında, hat taleplerinin karşılanmasında, müşteri memnuniyet oranında artış, personel giderlerinde tasarruf sağladığına dikkat çeken Kolukısa, “Maliyetler ve sefer kayıplarında azalma yaşandı. Bu model ile yüzde 8 müşteri memnuniyeti artmıştır. Ayrıca, İETT filomuzdaki 1794 aracın 12 ay süreli bakım ihalesi 2020 yılının Ocak ayı itibariyle başlayacaktır” diye konuştu.

Kadın şoförler de hizmet verecek

Eğitim birimlerini tek çatı altında toplayarak Ulaşım Akademisi projesini hayata geçirmek için start verdiklerini belirten Kolukısa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün itibariyle bağımsız kurumlar tarafından tescil edilmiş 10 kalite yönetim belgesine sahibiz. Kaza Analiz Sistemi ile kazaya sebebiyet veren tüm faktörler kök neden analizi ile incelenerek, olası kazaların önüne geçmek için önleyici tedbirler almayı sürdüreceğiz. Eğitim süreçlerinden sonra İETT otobüslerinde kadın şoförler de hizmet verecek. İETT’ye çizmiş olduğu vizyon ve destekleri nedeniyle İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm İBB Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Toplantıda parti grupları ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunulan İETT’nin 2020 Yılı Bütçesi, 235 kabul oyuyla, oy birliğiyle onaylandı.