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İETT Genel Müdürü Bilgili: Esnaf kontak kapatmadan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalı

Mazotun 20 lira sınırına dayandığını belirten İETT Genel Müdürü Bilgili, “Belediyelerin ve özel halk otobüsü, minibüs, hatta taksi esnafının kontak kapatmaya mecbur kalmadan ulaşım hizmeti vermeye devam edebilmesi için, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalı.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akaryakıt zamlarına dikkat çekerek toplu taşımada kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV’nin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Alper Bilgili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mazot bugün artık 20 lira sınırına dayandı. Belediyelerin ve özel halk otobüsü, minibüs, hatta taksi esnafının kontak kapatmaya mecbur kalmadan ulaşım hizmeti vermeye devam edebilmesi için, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalı.” ifadelerini kullandı.

 

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