İETT'nin 2026 bütçesi belli oldu

İBB Meclisi’nde yapılan oturumda İETT’nin 2026 bütçesi ele alındı. Genel Müdür İrfan Demet, İstanbul’da toplu ulaşımın yüzde 52’sinin karayolu, yüzde 48’inin ise raylı sistemler ve şehir hatları tarafından karşılandığını belirtti.

İETT’nin 6 bin 807 araçla 852 hatta günlük 66 bin sefer yaptığını, bir günde yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiğini aktardı. 6 Ekim’de bu sayının tarihte ilk kez 5 milyonu aştığını da vurguladı.

Gider: 70.5 milyar TL, gelir: 56 milyar TL

Demet, 2026 gider bütçesinin 70 milyar 500 milyon lira olduğunu açıkladı. Bunun 46,9 milyar lirası mal ve hizmet alımlarına, 16,6 milyar lirası sermaye giderlerine ayrıldı. Personel giderlerinin 2,4 milyar, SGK giderlerinin 409 milyon lira olduğu bildirildi.

2026 gelir bütçesi ise 56 milyar lira olarak açıklandı; açığın 14,5 milyar lirası finansman yoluyla karşılanacak.