İfasın eşiğindeki kuruyemiş devi Peyman'ın konkordato süresi uzatıldı
Türkiye'nin kuruyemiş devlerinden Peyman'ın mali sıkıntılar nedeniyle şubat ayında yaptığı konkordato başvurusu sonucunda verilen geçici mühlet süresi 30 Nisan'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yapan Türkiye’nin dev markalarından Peyman'ın konkordato talebinde şirkete verilen geçici mühlet süresi uzatıldı.
Eskişehir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda bünyesinde faaliyet gösteren şirketin mali yapısını toparlaması için verilen sürenin uzatılmasına karar verdi.
Kararda, Peyman hakkındaki geçici mühlet kararının 30 Nisan 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Mahkeme, davanın duruşma tarihini 25 Haziran 2025 olarak belirledi.
Ne olmuştu?
Özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 2017'de 110 milyon dolara satın alınan Peyman, 5 yıl sonra İş Holding'e satılmıştı
30 yıldır faaliyette olan Eskişehir merkezli kuruyemiş markası bir süredir mali krizdeydi.
Peyman'ın 2025 yılına girerken darboğazdan çıkmak için konkordato başvurusunda bulunmuştu.
Şubat 2025’te mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet tanımıştı.
Son olarak şirket tanınan mühlet boyunca herhangibir ekonomik düzelme yaşayamadığından mühlet süresi 2 ay daha uzatıldı.