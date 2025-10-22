IFC: Türkiye’ye son 10 yılda 23,5 milyar dolar yatırım yaptık

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC'nin Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Puliti, Türkiye'nin, bölgesinde potansiyeliyle öne çıkan bir ülke olduğunu, dinamik özel sektörü, gelişen iş gücü ve değişen teknolojilere ve küresel trendlere uyum sağlama becerisiyle öne çıktığını söyledi.

Puliti, Türkiye'nin IFC için öncelikli bir ülke olduğunu ve yarım asırdan fazla süredir Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklediklerini ifade ederek, "Sadece geçen 10 yılda yaklaşık 23,5 milyar dolar yatırım yaptık" dedi.

İş ortamı açısından Türk şirketlerinin dayanıklılığı ve çevikliğinin söz konusu olduğunu dile getiren Puliti, bu özellikleriyle Türk özel sektörünün zorluklarla başa çıkmasını ve hızla değişen dünyada yeni fırsatları değerlendirmesini sağladığını belirtti.

Puliti, Türkiye'nin yenilikçi finans alanında öncü bir konuma geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz de bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Geçen aylarda Türkiye İş Bankası'nın depremden etkilenen bölgelerdeki binlerce küçük işletmeye finansman sağlamak için gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk dijital tahvil ihracına yatırım yaptık. Bu, gelişmekte olan piyasalarda dijital finans konusundaki inovasyon açısından bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, iklim uyumu ve sürdürülebilir su yönetimini teşvik etmek amacıyla QNB tarafından Türkiye'nin ilk mavi tahvil ihracına yatırım yaptık."

"Makroekonomik istikrar, özel sektörün uzun vadeli plan yapmasına güven sağlıyor"

Riccardo Puliti, son yıllarda Türkiye'nin makroekonomik istikrarı güçlendirme çabalarının ve özellikle enflasyonu azaltmaya yönelik adımlarının özel yatırımlar için daha elverişli bir ortam yarattığını dile getirerek, "Makroekonomik istikrar, özel sektörün uzun vadeli plan yapmasına ve yatırım yapmasına güven sağlıyor" dedi.

Tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi için gerekli olan derin ve likit sermaye piyasalarının gelişimini teşvik ettiğini belirten Puliti şu değerlendirmede bulundu:

"Bir Dünya Bankası Grubu çalışmasına göre makroekonomik istikrarın göstergelerinden biri sayılan döviz kuru oynaklığının azaltılması doğrudan yabancı yatırım girişlerini ve ekonomik büyümeyi artırabiliyor. Bu durum, IFC olarak yatırım taahhütlerimizi önemli ölçüde artırmamıza olanak sağladı. Son 2 mali yılda rekor yatırımlar gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'nin kalkınma gündemini desteklemek için Dünya Bankası Grubu'nun tüm kurumlarının uzmanlık alanlarıyla katkı sunduğu ortak bir çabanın parçası."

"Önümüzdeki 10 yılda 1,2 milyar genç, küresel iş gücüne katılacak"

Puliti, Dünya Bankası Grubu Kalkınma Komitesi'nin raporunda Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin genç ve giderek daha eğitimli nüfusları ve doğal kaynakları sayesinde büyük bir potansiyel barındırdığının belirtildiğini dile getirerek, "Önümüzdeki 10 yılda 1,2 milyar genç, küresel iş gücüne katılacak. Bu nedenle, yükselen beklentileri karşılayacak ve kapsayıcı büyümeyi destekleyecek yeterli sayıda kaliteli iş yaratmak büyük bir mesele haline geliyor" dedi.

Son dönemdeki iyileşmelere rağmen Türkiye'de işsizlik oranının özellikle gençler ve kadınlar için hala önemli bir sorun olduğunu söyleyen Puliti, Eylül 2025 itibarıyla ülke genelindeki işsizlik oranının yaklaşık yüzde 8,5 seviyesinde, genç işsizliğin ise yaklaşık yüzde 16 olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de 300 binden fazla yeni iş yaratılabilir"

Puliti, Dünya Bankası Grubunun, son "Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu: İstihdam ve Refah" çalışmasında Türkiye'de istihdam yaratmanın aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çalışma çağındaki nüfusun artması beklenen Türkiye'de, ticarete konu hizmetler ve lojistik, küresel değer zincirine bağlı üretimin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve dijital/ICT tabanlı sektörler istihdamı artırmak için fırsatlar barındırıyor. Bu alanlar, yüksek verimli istihdam sağlayarak Türkiye'nin iklim ve rekabetçilik hedeflerine ulaşmasına katkı sunabilir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2023 tarihli bir çalışmasına göre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar 2030'a kadar Türkiye'de 300 binden fazla yeni iş yaratabilir."

"IFC, özel sermayeyi harekete geçiriyor"

Puliti, Türkiye'nin doğal afetler karşısında dayanıklılığını inşa etmenin acil bir öncelik olduğunu belirterek, deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye'de gelir kaynaklarını ve ekonomik istikrarı tehdit eden birtakım doğal tehlikelerin söz konusu olduğunu ifade etti.

2024 yılında 1257 aşırı hava olayı kaydedildiğini söyleyen Puliti, şöyle dedi:

"Bu, aynı zamanda son 64 yıl içinde kaydedilen en yüksek ikinci aşırı hava olayı sayısı. 2024 son 50 yılın en sıcak yılı olarak kayda geçti. Öte yandan, 2023 depremlerinden etkilenen bölgede 470 binden fazla özel işletme bulunuyor ve bunların yüzde 99’u KOBİ. Bu üst üste gelen zorluklar ve eğilimler, gelecekteki şoklara dayanabilecek altyapı ve işletmelere olan ihtiyacı daha da acil hale getiriyor. Bu doğrultuda IFC, Türkiye’nin depremlerden sonra toparlanması ve uzun vadeli dayanıklılığı için özel sermayeyi harekete geçiriyor."

"Türkiye, enerji ithalatına bağımlılığını azaltabilir"

Yetkililerin, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin artırılmasının sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Puliti, "Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak, pahalı enerji ithalatına bağımlılığını azaltabilir, enerji güvenliğini güçlendirebilir ve büyüme için kaynak yaratılmasını sağlayabilir." diye konuştu.