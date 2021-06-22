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IFC ve EBRD'den sağlanan kredilerde fon kesintisi sıfırlandı

Türkiye'de yerleşik kişilerin EBRD ile IFC'den aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı sıfırlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC'den sağladıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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