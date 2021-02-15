IFF Başkanı Brooks: Dolar/TL'nin adil değeri 7,50

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, yaptığı Twitter paylaşımında, "Türkiye'nin en güçlü taraflarından biri yenilikçi ihracat sektörü - turizm de dahil. Bakın grafikte de ihracat hacimleri nasıl diğer EM'lere göre COVID-19 öncesi düzeylere çıktı. İhracat Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltması için kritik öneme sahip. bu nedenle dolar/TL'nin adil değerini 7,50 olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen yılın kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, 6 aydan sonra, bugün 7 seviyesinin altına gerilemişti.