İflas sürecine giren havayolu şirketine sürpriz teklif! Küllerinden doğabilir

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Yakıt fiyatlarındaki rekor artışın ardından mali dar boğaza giren ve mayıs ayında faaliyetlerini tamamen durduran Spirit Airlines, tasfiye sürecindeyken gelen bir teklifle şimdi kaderini değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirket iflas kapsamında varlıklarını elden çıkarırken Teksas merkezli Mooney International, Spirit Airlines'a can simidi olacak bir satın alma teklifi sundu.

2 Mayıs'ta iflas koruma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından faaliyetlerini durduran şirket, daha önce JetBlue ile birleşme girişiminin federal hükümet tarafından engellenmesi nedeniyle ciddi sıkıntıya girmişti.

Spirit'e dava açan ABD Adalet Bakanlığı, şirketin düşük fiyat politikasıyla sektörde rekabeti bozduğunu ve rakip şirketleri de fiyatlarını aşağı çekmeye zorladığını savunmuştu. Bakanlığa göre, Spirit'in yeni bir hatta uçuş başlatması ortalama bilet fiyatlarını yüzde 17 düşürürken, bir hattı terk etmesi halinde fiyatlar ortalama yüzde 30 artıyordu. En nihayetinde de JetBlue ile birleşmenin engellenmesi, şirketin iflasına yol açtı.

Satın alma teklifi geldi

Mooney International ise şirketin kaderini değiştirecek bir teklifle geldi. Spirit Airlines ve bağlantılı varlıklarını satın almak için resmi teklifte bulunan Mooney International, operasyonları birleştirerek uygun fiyatlı hava taşımacılığına odaklanan yeni bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Mooney International'dan yapılan açıklamada, "Amacımız yalnızca Spirit Airlines'ın mirasını korumak değil, aynı zamanda operasyonel mükemmellik, gelişmiş müşteri deneyimi, daha geniş rota ağı, sürdürülebilir havacılık girişimleri ve uzun vadeli büyümeye odaklanan yeni bir sayfa açmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Spirit Airlines'ın iflas süreci devam ederken satın alma teklifine ilişkin son kararı mahkeme verecek. Mahkemenin teklifi onaylaması halinde Spirit Airlines yeniden gökyüzüne dönecek.