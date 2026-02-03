İflasın eşiğindeki mobilya devi yüzde 50 indirimle stok eritiyor

İngiltere'de perakende sektörü, yükselen maliyetler ve finansman baskılarıyla zor bir dönemden geçiyor. Bu tablonun son örneklerinden biri, 2019’dan bu yana yatak ve mobilya satışı yapan Slzzp oldu. Şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas sürecine girdiğini duyurdu.

Web sitesini kapatan Slzzp’nin Newcastle, Sunderland ve Westerhop’ta bulunan mağazaları haftanın yedi günü açık kalmayı sürdürüyor. İflas sürecine paralel olarak başlatılan kış indirimi kapsamında, markanın tüm ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor. Bu durum, hem stokların eritilmesini hem de nakit akışının korunmasını hedefliyor.

Slzzp mağazalarında Silent Night, Harrison Spinks, Mammoth ve Julian Bowen gibi tanınmış yatak ve mobilya markalarının ürünleri yer alıyor.

Kira, enerji ve tedarik maliyetleri arttı

Firmanın yaşadığı süreç, İngiltere genelinde birçok perakende işletmesinin karşı karşıya olduğu zorlukların bir yansıması olarak görülüyor. Artan kira, enerji ve tedarik maliyetleri, özellikle küçük ve orta ölçekli zincirlerin borç yükünü artırıyor. Uzmanlara göre, indirim kampanyaları kısa vadede tüketiciler için fırsat sunsa da sektör genelindeki kırılganlığı da gözler önüne seriyor.