Ifo: Alman şirketleri 2026 için iyimser değil

Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, şirketlerin son derece temkinli bir tutum sergilediğini vurgulayarak, "Herhangi bir iyimserlik havası görülmüyor. Neredeyse hiçbir sektör 2026 konusunda gerçekten umutlu değil" dedi.

Ticaret sektörü koşullarının kötüleşeceğini öngördü

Hizmet sektöründe katılımcıların yüzde 62,8’i durumun değişmeyeceğini düşünürken, yüzde 23,2’si olumsuz bir gelişme, yüzde 14’ü ise iyileşme bekliyor. Ticaret sektöründe ise karamsarlık daha belirgin oldu, şirketlerin yüzde 32,5’i iş koşullarının kötüleşeceğini öngördü.

İnşaat sektöründe de görünüm zayıf kaldı. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların yüzde 33,2’si 2026’da daha olumsuz bir tablo beklerken, yüzde 56,5’i değişim olmayacağını, yüzde 10,3’ü ise daha iyi bir yıl öngördüğünü ifade etti. Wohlrabe, Alman hükümetinin açıkladığı altyapı paketine rağmen inşaat sektöründeki bu kötümserliğin şaşırtıcı olduğunu ve söz konusu adımların henüz sektörde bir heyecan yaratmadığını söyledi.

Genel sonuçlar, Almanya’da kötümser beklentilerin iyimser olanlara kıyasla daha ağır bastığını ortaya koydu.