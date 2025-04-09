ifo anketi ortaya koydu! Uzmanlar uyarıyor: Küresel enflasyon alarm veriyor!

Dünyanın önde gelen ekonomi uzmanları, küresel ölçekte enflasyon oranlarının önümüzdeki yıllarda yükselmesini bekliyor. ifo Enstitüsü tarafından her çeyrek düzenlenen Ekonomi Uzmanları Anketi'nin Mart 2025 sonuçlarına göre, dünya genelinde fiyat artışlarının süreceğine dair beklentiler güçlendi.

Ankete göre küresel enflasyon oranı, 2025 yılında yüzde 4,0, 2026’da yüzde 3,9 ve 2028’de yüzde 3,8 seviyelerine ulaşacak. Özellikle Kuzey Amerika’daki beklentilerde önceki çeyreğe kıyasla gözle görülür bir artış yaşandı. Bu bölgede 2025 yılı için enflasyon beklentisi 0,6 puan yükselerek yüzde 3,2 oldu. Uzmanlar, 2026 ve 2028 yıllarında da yüzde 3,2 ila yüzde 3,3 aralığında bir enflasyon öngörüyor.

Almanya'da bu yıl enflasyonun yüzde 2,4, Avusturya’da yüzde 2,9 ve İsviçre’de yüzde 0,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya’da enflasyon beklentilerinin, yeni kamu borçlanması politikalarından da etkilendiği belirtiliyor.

ifo Enstitüsü araştırmacısı Niklas Potrafke, “Bir önceki çeyreğe kıyasla enflasyon beklentileri biraz yükseldi. Özellikle Amerika’nın uyguladığı gümrük tarifeleri gibi küresel ticaret politikaları bu artışta etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, fiyat artışlarının daha keskin yaşanabileceği bölgeler arasında Güney Amerika ve Afrika öne çıkıyor. Bu bölgelerde enflasyon oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Anket, 11-25 Mart 2025 tarihleri arasında, 131 ülkeden toplam 1.489 ekonomi uzmanının katılımıyla gerçekleştirildi. Uzmanlar, kısa ve orta vadede enflasyonun baskı yaratmaya devam edeceğini öngörüyor.