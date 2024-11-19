ifo anketinden dikkat çeken sonuç: ABD’li uzmanlar siyasi ve ekonomik geleceğe yönelik kötümser

Alman ifo Enstitüsü’nün düzenlediği üç aylık küresel ekonomi anketi, ABD'deki ekonomi uzmanlarının giderek artan siyasi istikrarsızlık ve korumacı ticaret politikalarından duyduğu endişeleri ortaya koydu.

Siyasi istikrar ve küresel ekonomi

ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, ABD’li uzmanların ülkelerindeki siyasi istikrar konusunda diğer bölgelere kıyasla çok daha olumsuz bir tablo çizdiğini belirtti. Ankette, ABD’li katılımcılar siyasi istikrarın kötüleştiğini belirtirken (-22), dünyanın diğer bölgelerindeki uzmanlar genel olarak iyileşme gördüklerini ifade etti (+10).

Potrafke, siyasi belirsizliklerin yatırım riskini artırarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca, "Politikacıların ortak çözümler bulamaması, küreselleşmenin temelini sarsabilir" dedi.

Korumacı ticaret politikalarına endişe

Ankete katılan ABD’li uzmanların yüzde 48’i, ticaret politikalarında korumacılığın artmasını beklediklerini ifade etti.

Potrafke, artan korumacılığın uluslararası ticaret ve ekonomik büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkiler yaratabileceğini belirterek, "Küreselleşmeden uzaklaşan ülkeler daha düşük büyüme oranlarıyla karşılaşabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ticaret politikalarında artan korumacılık eğilimi ve siyasi belirsizlik, yalnızca ülkenin iç dinamiklerini değil, uluslararası ekonomik ilişkileri de olumsuz etkileyebilir.