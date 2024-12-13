Ifo: Belirsizlik Alman ekonomisinde yatırımları frenliyor

Almanya'da artan ekonomik belirsizlik ve süregelen ekonomik durgunluk, şirketlerin yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor. Almanya'nın önde gelen ekonomi araştırma kuruluşlarından Ifo Enstitüsü, Alman şirketlerinin yatırım beklentilerini içeren kasım ayı anket sonuçlarını yayınladı.

Ankete göre, mart ayında 0,1 puanda bulunan Yatırım Beklenti Endeksi, kasım ayında eksi 9 puana gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. İmalat sektörü özelinde yatırım beklentileri barometresi marttaki 1,4 puandan kasımda eksi 8,8 puana düştü.

Sektörler arası farklılıklar

Enerji yoğun sektörlerde yatırımlar düşerken, özellikle makine mühendisliği ve otomotiv üreticileri de planlarını geri çekiyor. Ancak kimya sektöründe pozitif bir gelişme yaşandı. Yatırım beklentileri, marttaki 3,1 puandan kasımda 12,6 puana yükseldi.

Ifo Ekonomi Uzmanı Lara Zarges, “Şirketler, yapısal sorunlar ve ekonomik politikadaki belirsizlikler nedeniyle yatırımlarını bekletiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomide kırılganlık sürüyor

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekteki yüzde 0,3’lük küçülmenin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyon riskinden kurtuldu. Ancak, imalat sektöründeki zayıflık, faiz oranlarındaki artış ve yapısal değişiklikler büyümeyi sınırlandırmaya devam ediyor.

Uzmanlar, ekonomik belirsizliğin giderilmemesi halinde Almanya'nın büyüme potansiyelinin daha da zayıflayabileceğini belirtiyor.