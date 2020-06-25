Ifo ihracat beklenti endeksi dipten toparlanmayı sürdürdü

25 Haziran 2020

Ifo ihracat beklentileri endeksi, nisan ayında COVID-19 salgını etkisiyle -50.7 puanla tarihinin en düşük seviyesine geriledikten sonra, mayıs ayında -26,7 puana çıkmıştı. Endeks haziran ayında -2.3 puana yükseldi.

Ifo'nun konu ile ilgili değerlendirmesinde, Almanya sanayisinin toparlanma yolunda ilerlediği belirtildi. Otomotiv sektöründe, bir önceki ayda başlayan belirgin yükseliş eğiliminin devam ettiği ifade edilirken, ilaç sektörü ihracatında önemli bir artış kaydedildiği belirtildi.

Değerlendirmeye göre, diğer sektörler için henüz herhangi bir ihracat büyümesi beklenmiyor.







