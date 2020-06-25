Ifo ihracat beklenti endeksi dipten toparlanmayı sürdürdü
Almanya'da ihracat beklenti endeksi COVID-19 salgını nedeniyle gördüğü rekor düşük seviyelerden toparlanmaya devam ediyor. Endeks son dört ayın en yüksek seviyesine geldi, ancak – 2.3 puanla hala ekside.
Ifo ihracat beklentileri endeksi, nisan ayında COVID-19 salgını etkisiyle -50.7 puanla tarihinin en düşük seviyesine geriledikten sonra, mayıs ayında -26,7 puana çıkmıştı. Endeks haziran ayında -2.3 puana yükseldi.
Ifo'nun konu ile ilgili değerlendirmesinde, Almanya sanayisinin toparlanma yolunda ilerlediği belirtildi. Otomotiv sektöründe, bir önceki ayda başlayan belirgin yükseliş eğiliminin devam ettiği ifade edilirken, ilaç sektörü ihracatında önemli bir artış kaydedildiği belirtildi.
Değerlendirmeye göre, diğer sektörler için henüz herhangi bir ihracat büyümesi beklenmiyor.