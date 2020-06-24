İfo İş İklimi Endeksi haziranda güçlü yükseldi

24 Haziran 2020

Almanya’da firmaların mevcut durum hakkındaki değerlendirmeleri 78.9 puandan 81.3 puana yükselirken, beklentiler 80.1 puandan 91.4 puana yükseldi.



İmalat iş iklimi sanayi şirketlerindeki olumlu beklentiler etkisiyle güçlü bir artış gösterirken halen şirketlerin büyük bi çoğunluğu mevcut durumu zayıf olarak görüyor.



Hizmet sektöründe iş iklimi haziran ayında yükselmeye devam etti. Hizmet sağlayıcıların gelecek altı ay ile ilgili beklentileri, mevcut durumdaki iyileşme etkisiyle, kötümserlikten uzaklaştı.



Ticaret iş iklimi bir kez daha yükselirken, bu artışta mevcut durum ve beklentilerin bir önceki aya göre toparlanması etkili oldu. Diğer yandan pek çok işletme yetersiz bir düzelme beklediğini açıklarken, perakende satışlarda durum topatan satışlara göre daha olumlu.

İnşaat sektöründe ise olumlu beklentiler iş ikiminde görülen artışı destekledi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar mevcut durumun mayıs ayına göre daha olumlu olduğunu belirttiler.