Ifo, S&P Global ve ZEW verileri Alman sanayisine yönelik endişeleri destekliyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkenin ekim ayına yönelik fabrika siparişleri verilerini açıkladı. Almanya'da imal edilen ürünlere yönelik siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 oranında geriledi. Ülkenin ekim ayı yurt içi siparişleri aylık bazda yüzde 5,2 düşerken, yabancı siparişler yüzde 0,8 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 7,6 düşerken Euro Bölgesi dışından gelen siparişler ise yüzde 6,3 arttı.

Ekim 2024'te yeni siparişlerin gelişiminin imalatın diğer dallarında büyük farklılıklar gösterdiğine dikkat çeken Destatis, yeni siparişlerdeki olumsuz gelişmenin makine ve ekipman imalatında yüzde 7,6 ve otomotiv endüstrisinde yüzde 3,7’lik düşüşlerden kaynaklandığını açıkladı ve ekledi: "Ana metal imalatında yüzde 10,2 ve bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatında yüzde 8’lik artışlar fabrika siparişlerine ilişkin genel sonuç üzerinde olumlu bir etki oluşturdu.”

Yeni Hükümet ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Daha az değişken olan üç aylık karşılaştırmada imalat sektöründe gelen siparişlerin yüzde 2,7 arttığı belirten Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, "Bununla birlikte ekimde zayıf talep, Ifo , S&P Global ve ZEW'den gelen duyarlılık göstergeleri sanayide sürdürülebilir bir ekonomik dönüşün henüz öngörülebilir olmadığına işaret etmektedir" açıklamasıyla geleceğe yönelik ekonomik endişeleri desteklemiş oldu.

Alman sanayisinde kapasite düşüşüne dikkati çeken Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, yeni kurulacak Alman hükümetinin sektörün yardımına gelip gelmeyeceği ve nasıl geleceğinin de belirsiz olduğunu kaydetti.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.