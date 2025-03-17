ifo'dan kötü tahmin! Almanya’da ekonomik belirsizlik sürüyor

Almanya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından ifo Enstitüsü, 2024 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,2 olarak güncelledi. Bu rakam, önceki tahmine kıyasla 0,2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.

ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, Alman ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirerek, “Satın alma gücündeki toparlanmaya rağmen, tüketici duyarlılığı düşük kalmaya devam ediyor ve şirketler de yatırım yapma konusunda isteksiz” dedi.

Sanayi sektöründe yaşanan zayıf talep ve artan uluslararası rekabet baskısı, ülke ekonomisinin büyüme ivmesi kazanmasını zorlaştıran temel faktörler arasında gösteriliyor. ifo Enstitüsü, hem Almanya'daki hem de ABD'deki siyasi belirsizliklerin ekonomik riskleri artırdığını vurguladı.

"Gümrük tarifeleri ve siyasi belirsizlikler büyük risk"

Özellikle Avrupa ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin artırılması ihtimali, Alman ihracat sektörünü olumsuz etkileyebilir. ifo Enstitüsü, böyle bir gelişmenin Almanya'nın dış ticaretine ağır bir darbe vurabileceği uyarısında bulundu.

Bunun yanı sıra, Almanya’daki iç politik belirsizlikler de ekonomik büyüme için risk oluşturmaya devam ediyor. Wollmershäuser, “Altyapı ve savunmayı güçlendirmeye yönelik tedbirler tartışılsa da bunların uygulanıp uygulanmayacağı ve ne zaman hayata geçirileceği belirsiz” ifadelerini kullandı.

"Güvenilir ekonomi politikası şart"

ifo yetkilileri, Almanya’da yatırımların canlanması için güvenilir bir ekonomi politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Wollmershäuser, “Şirketler, özellikle de sanayideki yapısal değişimin yarattığı mevcut zorluklar göz önüne alındığında, planlama kesinliğine ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Enstitü, 2026 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 0,8 olarak belirledi. Ancak küresel ekonomik gelişmeler ve iç politika belirsizlikleri devam ettiği sürece, Almanya’nın büyüme ivmesi kazanmakta zorlanabileceği öngörülüyor.