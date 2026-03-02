İftar sonrası gece ekonomisi! Ezana kadar sürüyor

Suudi Arabistan’da Ramazan ayı, sadece manevi bir dönem olmanın ötesinde, ekonomik faaliyetlerin tamamen şekil değiştirdiği bir sürece dönüşüyor.

Ülke genelinde ticaret, dini ve kültürel ritüelleri takip ederek geceye taşınırken şehirler yaklaşık 30 gün boyunca adeta "tersine dönen bir saat" mekanizmasıyla çalışıyor.

Bu dönemde ticaretin yavaşlaması bir yana, özellikle belirli sektörlerde faaliyetlerin gün ışığından çok daha yoğun olduğu görülüyor.

Sokaklar teravih sonrası canlanıyor

Riyad, Cidde ve Dammam gibi büyük metropollerde, iftardan önce sakinliğe bürünen sokaklar, akşam ve teravih namazlarının ardından hızla dolmaya başlıyor. Alışveriş merkezleri çalışma saatlerini sabaha kadar uzatırken, sahil şeridi ve yerel Ramazan pazarları gece yarısından sabaha kadar yoğun oluyor.

Bu durumun temelinde, oruç nedeniyle gün içinde azalan fiziksel enerjinin iftar sonrası tüketim enerjisine dönüşmesi yatıyor. Tüketiciler, bayram hazırlıkları için alışveriş yapmayı, arkadaşlarıyla buluşmayı veya diğer işlerini halletmeyi enerjilerinin en yüksek olduğu gece saatlerine saklıyor.