İftar sonrası gece ekonomisi! Ezana kadar sürüyor
Suudi Arabistan’ın büyük şehirlerinde Ramazan boyunca gündüz saatlerinde sessizlik hâkim olurken, iftar sonrası başlayan ticari aktiviteler akşamdan sahura kadar sürüyor. "Tersine dönen saat" sistemiyle perakende, gıda ve dijital sektörler, sabah ezanı okunana kadar rekor işlem hacmine ulaşarak ülkenin ticari ritmini yeniden belirliyor.
Suudi Arabistan’da Ramazan ayı, sadece manevi bir dönem olmanın ötesinde, ekonomik faaliyetlerin tamamen şekil değiştirdiği bir sürece dönüşüyor.
Ülke genelinde ticaret, dini ve kültürel ritüelleri takip ederek geceye taşınırken şehirler yaklaşık 30 gün boyunca adeta "tersine dönen bir saat" mekanizmasıyla çalışıyor.
Bu dönemde ticaretin yavaşlaması bir yana, özellikle belirli sektörlerde faaliyetlerin gün ışığından çok daha yoğun olduğu görülüyor.
Sokaklar teravih sonrası canlanıyor
Riyad, Cidde ve Dammam gibi büyük metropollerde, iftardan önce sakinliğe bürünen sokaklar, akşam ve teravih namazlarının ardından hızla dolmaya başlıyor. Alışveriş merkezleri çalışma saatlerini sabaha kadar uzatırken, sahil şeridi ve yerel Ramazan pazarları gece yarısından sabaha kadar yoğun oluyor.
Bu durumun temelinde, oruç nedeniyle gün içinde azalan fiziksel enerjinin iftar sonrası tüketim enerjisine dönüşmesi yatıyor. Tüketiciler, bayram hazırlıkları için alışveriş yapmayı, arkadaşlarıyla buluşmayı veya diğer işlerini halletmeyi enerjilerinin en yüksek olduğu gece saatlerine saklıyor.