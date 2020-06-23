İGA’dan hastane yatırımcısına davet

23 Haziran 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Son yıllarda önemli mesafelerin alındığı sağlık turizmi, salgın sürecinin ardından Türkiye’nin gündemine daha çok girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönem açıklamalarında sıklıkla yer verdiği sağlık turizmine yönelik İstanbul Havalimanı (İGA) üst yönetimi de önemli bir çağrı yaptı. İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, havalimanının hemen yanında yer alan 400 bin metrekare alan üzerine havalimanı şehri projelerinin olduğunu söyleyerek, “İGA’nın projesinde caminin hemen arkasında kalan bu alan ofis, ticaret alanları, rezidans ve sosyal hizmetleri ile bir havalanı şehri olarak düşünülmüştü. Şimdi sağlığa yönelik beklentinin tüm dünyada öne geçmesi ve sağlık turizmine yönelik talebin yükselmesi ile birlikte bu alanda sağlığa yönelik yatırımları önceliklendirebiliriz” dedi. Samsunlu, alanda sağlık kuruluşlarının ofislerinin, polikliniklerinin, transfer merkezlerinin bulunabileceğini dile getirerek, “Altyapımız sağlık turizmine dönük olarak çok elverişli. İstanbul’da ve hemen çok yakınımızda son teknolojili hizmet üreten, kapasiteleri yüksek hastanelerimiz mevcut. İGA altyapısı hem tesisleri buraya davet etmeye, hizmet noktalarını kurmalarına, hem de sağlık turistinin en iyi şekilde transferine çok uygun” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın bir kuruluşunun ve Acıbadem Hastaneleri’nin İGA’da yer açtığını ve hizmet ürettiğini dile getiren Samsunlu, “İGA, Türkiye’nin giriş kapısıdır. Vitrinidir. Sağlık turizmine yönelik şirketler burada ofis açabilir, yolcularını karşılayabilir, giriş- çıkış işlemlerini en iyi ve rahat şekilde organize edebilir” dedi.

İGA’nın 400 bin metrekarelik alanı dışında ayrıca ikinci fazda değerlendireceği dört bölümden oluşan toplam 10 milyon metrekarelik bir genişleme alanı daha bulunuyor. Bu alanın da daha büyük metrekareli talepleri karşılamaya müsait olduğunu belirten Samsunlu, “12 ay hizmet talebi olan sağlık turizmi, yaşlı turizmi çok önemlidir. 12 ay dengeli turistin geldiği bir ülke olabiliriz. İGA ile sağlık turizminde dünyanın üssü olabiliriz. Coğrafyamız da buna çok müsait” şeklinde konuştu.

‘En yeni oluşumuz, en büyük kozumuz”



Havalimanı Terminal Binası, 1.4 milyon m2 kullanım alanı ile hizmet veriyor. Bu yönü ile dünyanın en geniş havalimanları arasında bulunması İGA’nın salgın sürecindeki en önemli avantajları arasında sayılıyor. Dünyada sosyal mesafeye en uygun ve en teknolojik havaalanı olduklarını söyleyen Kadri Samsunlu, “Bu büyüklükte en son açılan havalimanıdır. Bu durumun yarattığı avantajları kullanıyoruz. Dünyada salgına yönelik önlemlerimizle birlikte en güvenilir noktadayız. Alınan en önemli önlemlerimizden biri de terminal genelinin yüzde 100 temiz hava ile havalandırılması ve kirli havanın dışarı atılmasıdır. COVID-19 için İGA Hijyen Ekibi oluşturduk. Tüm bu dezenfeksiyon çalışmaları, pandemiye karşı oluşturulan özel dezenfeksiyon ekibi tarafından yapılmaktadır” dedi.

3'üncü piste 3 bakış



1. 3’üncü bağımsız ana pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist yönünden bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı oldu.



2. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci ‘End-Around Taksi Yolu’ da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. İç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak.



3. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de arttı. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş-kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşıldı.