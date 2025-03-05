'Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı' açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı bugün faaliyete geçiyor.

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda açıklamalarda bulundu.

"Hep beraber kalkınalım istiyoruz"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Anadolu geçişli doğal gaz boru hattı vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz.

* Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır.

* (Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı) Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

* (Türkiye-Azerbaycan) Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

* Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz.

Aliyev: "Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasının satır başları ise şöyle:

* Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var.

* Petrol/Gaz boru hatları projeleri sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi.