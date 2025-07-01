'Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL' paylaşımına milyonluk ceza

Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kayısı satış ücretlerine ilişkin ilgili denetim ekiplerince inceleme başlatıldığını, konuya ilişkin paylaşımı yapan CHP Tuzluca Aday Adayı Bilgihan Ova'ya ulaşıldığını ve görüşmenin tutunakla kayıt altına alındığını belirtti.

Gürcan, Ova'nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ya da Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) kayıtlı olmadığını, herhangi bir vergi mükellefiyetinin de bulunmadığını ifade etti.

1 milyon 400 bin TL idari para cezası

Iğdır’da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL arasında olduğunu, İstanbul’daki marketlerde ve satış noktalarında ise raf fiyatının kilogram başına 70 ila 90 TL arasında değiştiğini belirten Gürcan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Şahıs, resmi tutanakta Iğdır’da kayısının 1 TL’ye satılmadığını açıkça ifade etmiş; söz konusu paylaşımda yer alan kayısıların sofralık olmadığını, meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilen ürünler olduğunu beyan etmiştir. Bu çerçevede, kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı tespit edilen Bilgihan Ova adlı şahsa, Ticaret Bakanlığımız tarafından 1 milyon 400 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, Üreticilerimizin emeğini değersizleştiren, tüketicilerimizi yanıltan ve piyasa düzenini bozan hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyecek; bu tür girişimlerde bulunan kişi ve kurumlara karşı gerekli tüm yaptırımları kararlılıkla uygulayacağız."