İGE ve EBRD'den stratejik iş birliği adımı

İhracatı Geliştirme A.Ş. ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 16 Aralık 2024 tarihinde imzaladıkları mutabakat zaptı ile ihracatın finansmanına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor. Bu iş birliği, Türk ihracatçısının küresel ticarette daha da güçlenmesi adına önemli bir adım olma özelliğini taşıyor.

"Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha etkin olacak"

Atılan imzaya yönelik değerlendirmede bulunan İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, “Bu stratejik iş birliği, ihracatçılarımızın finansmana daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayarak, küresel ticaret arenasında daha güçlü bir rekabet avantajı elde etmelerine imkan tanıyacak. EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma, sadece finansman imkanlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yer almasını da destekleyecek. Gelecekte, iş birliğimizin daha da derinleşerek ihracatçılarımıza çok daha geniş bir yelpazede uluslararası fırsatlar sunacağına eminim. İGE olarak, Türk ihracatçılarının sürüdürülebilir finansmana erişimi yolunda gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

‘’Çabalarımızı ve uzmanlıklarımızı birleştiriyoruz"

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya: "Güçlü ihracat performansı, yerel ekonomilerin büyümesi ve dayanıklılığında kritik bir rol oynamaktadır. Bu mutabakat zaptı aracılığıyla İGE ile ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, ihracata yönelik şirketlerin gelişimini ve küresel rekabet gücünü destekleme konusundaki ortak taahhüdümüzü vurgulamaktadır. Çabalarımızı ve uzmanlıklarımızı birleştirerek yeni fırsatlar yaratmayı, finansmana erişimi artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.