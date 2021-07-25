İGEME, genç işsizliğe çözüm için 6 yeni meslek belirledi

Türkiye sahip olduğu 13 milyona yakın genç nüfusu ile iş gücü kapasitesinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak son zamanlarda etkisini iyiden iyiye hissettiren istihdam problemi en çok gençleri etkiledi. Türkiye’de genç nüfusta işsizlik oranı son açıklana verilere göre %25,3 olarak belirlendi.

Tüm dünyada etkisini devam ettiren Covid-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de her anlamda etkisi altına aldı. Salgın döneminde alınan önlemlere rağmen işten çıkarmalar önlenemediği gibi Türkiye genç nüfusa yeni istihdam yaratma konusunda da belli bir seviyenin üzerinde çıkamadı. Lisans eğitimi almış birçok genç uzmanlık alanlarının dışında kalan mesleklerde çalışmak durumunda kaldı.

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) başlattığı ihracat seferberliği kapsamında sektöre kazandıracağı 6 yeni meslek dalı ile Türkiye’deki genç işsizlik sorununa çözüm olmayı hedefliyor. Yeni dünya düzeninin en önemli aktörleri arasında yer alan gençlere uygun olarak tasarlanan meslek grupları ile istihdam Türkiye’de bir sorun olmaktan çıkacak.

Sektörün ihtiyaçlarına yönelik meslekler

Küreselleşen dünyada ihtiyaçlar her geçen gün çeşitlilik gösteriyor. İGEME geliştirdiği meslek kolları ile uzun dönemde ihracatçıların ve Kobilerin iş gücü ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Hemen her mezun olan gencin iş bulabileceği bu meslek dalları sayesinde Türkiye’de işsizlik sorun olmaktan çıkacak aynı zamanda dış ticaret sektöründe oluşan işi bilen iş gücü ihtiyacı da karşılanmış olacak.

İhracatta geleceğin 6 mesleği

İhracat seferberliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen meslek dallarını şu şekilde;

- İhracat ve Ticari İstihbarat Mühendisliği

- Sağlık Turizmi Uzmanlığı

- İş Geliştirme Teşvik ve Hibe Koçu

- Kobi Danışmanlığı ve Rehberliği

- E-ticaret ve E-ihracat Girişim Koçu

- Dijital Pazarlama ve Reklam Mühendisliği



Proje kapsamında belirlenen bu yeni meslek dalları ile firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanması öngörülüyor. Diğer yandan mezun olan gençlerinde Türkiye için katma değer sağlanması hedefleniyor. İhracat seferberliği ile Türkiye sadece ihracatta değil nitelikli iş gücü konusunda da dünyaya örnek ülkeler arasında yer alacak.

Nitelikli iş gücü Türkiye’ye ivme kazandıracak

Türkiye’de sayısı 1 milyonu bulan üretici 120 bin civarında ihracatçı ve 600 bin lobinin her biri nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Firmaların yetişmiş iş gücünün karşılanması halinde üretim ve ihracat büyük ivme kazanacak. Bu atılımlarla birlikte ülke ihracatının 350-400 milyar dolar seviyelerine çıkması hedefleniyor. İhracat seferberliği çerçevesinde geliştirilen bu 6 yeni meslek dalı ile yeni istihdam alanları yaratılırken Türkiye’de yeni bir katalizör üretim hamlesi başlayacak.

İGEME CEO’su Murat IŞIK geliştirilen 6 yeni meslek dalı ile ilgili olarak; 21.yy’ın hızına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Türkiye’de gelecek adına korkutan bir işsizlik oranı var. İhracat seferberliği ile sadece ihracatçıların değil tüm Türkiye’nin başarısını hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz meslek dalları ile sektörün ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabiliriz. Bu projenin 500.000 yeni istihdam imkânı sağlamasını hedefliyoruz. Bir taşta iki kuş vurarak sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturacağız. İhracat seferberliği ile oluşturmayı hedeflediğimiz bu başarı modelinde gençlere çok ihtiyacımız var.’ dedi.