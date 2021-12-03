İGE’nin sermayesi 1.5 milyar TL

İmam GÜNEŞ

Ticaret Bakanlığı’nın koordinesinde, 15 Ekim’de ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla kuruluş süreci tamamlanan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) Ocak ayında açılmaya hazırlanıyor. Kuruluş sermayesi 10 milyon TL olan İGE’de, ortaklığın yüzde 95’i Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) yüzde 5’i ise Eximbank’a ait. Kuruluş sürecinin tamamlanmasından bu yana şirketin faaliyete başlaması için haftalık toplantılar düzenleniyor. Alınan kararlar neticesinde, ihracatçı birlikleri de yedek akçelerini şirkete aktararak ortak olmaya başladılar. Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) mevcut fonu da İGE’ye aktarıldı. Şirketin bugünkü sermayesi 1,5 milyar TL’ye ulaştı. TİM bünyesindeki ihracatçı birliklerinin şirkete ortak olmasıyla birlikte sermaye yapısı daha da güçlenecek.

İhracat gelirleri fona aktarılacak

İGE, ihracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış bir “İhracat Kredi Garanti Fonu" gibi çalışacak. Küçük ölçekli firmaların da ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına katkı sağlayacak. İhracat faaliyetlerinden elde edilen gelirler de yeniden ihracatçılara fon olarak döndürülecek. Bu işleyişle de kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulacak.

Yönetim Kurulu’nda 5’i kamudan, 4’ü ihracatçılardan

İGE’nin yönetim kurulu yapısı da şekillenmeye başladı. Şirketin ilk etapta oluşturulacak geçici yönetim kurulunda 5’i kamudan, 4’ü de ihracatçılardan olmak üzere 9 isim bulunacak. Kamu tarafında; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Eximbank, İhracat Genel Müdürlüğü’nden birer isim yer alacak. İhracatçı cephesinde ise başta TİM Başkanı İsmail Gülle olmak üzere, fona en çok katkı sağlayan üç ihracatçı birliğinin başkanlarının yer alması bekleniyor. Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) İGE’ye en fazla katkıyı yapan ihracatçı birlikleri. İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinin yüzde 80’i fona dahil edildi. İhracatçı birliklerinden yıllık alınacak aidat ise en fazla on binde 1 olarak kararlaştırıldı. Şirketteki ortaklık yapısının artmasıyla birlikte yeni yönetim kurulu için seçimlerin yapılacağı belirtiliyor.

Kredi ihtiyacının “ihracat” için olduğu belgelenmeli

Küçük ölçekli firmalara ihracat kredisi sağlamayı öncelikleri arasında bulunduran şirket, doğru firmalara doğru kaynak kullandırımı konusuna hassas yaklaşacak. İhracat siparişleri olan firmaların, öncelikle yapacakları işi belgelemeleri gerekiyor. Bu firmaların kredibilitesi ve sicili Eximbank tarafından kontrol edilecek. Bankanın onayının ardından firmalar belgelerini şirkete sunarak, TİM kefaletiyle kredi kullanımından yararlanabilecek. Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimlerinin TİM kefaleti ile sağlanması, birçok küçük ve ortak ölçekli işletmenin başvuru yapmasını sağlayacak. TİM Başkanı İsmail Gülle de, 100 bin olan ihracatçı sayısını 2023 yılında 130 bine ulaştırmak istediklerini belirtmişti. İGE’nin sunduğu kaynakların firmaları ihracata teşvik etmesi ve ihracatçı sayısını artırması bekleniyor

Sadece ihracatçının “KGF”si

İGE’nin kuruluş sürecinin duyurulmasının ardından bazı ihracatçı firmalarda, şirketin tamamen KGF gibi mi olacağı ve İGE’nin yürüteceği sürecin nasıl işleyeceği gibi konularda bir takım soru işaretleri oluştu. İGE, KGF’ye alternatif bir şirket değil. KGF, bugüne kadar toplamda 539 milyar liralık krediye kefalet sağladı. Bunun 55,2 milyar liralık kısmını yani yüzde 10’unu ihracat kredileri oluşturdu. İGE ise ihracatçıların kendi oluşturduğu kaynakları kendi finansmanında kullanılmasını sağlayacak. Şirket, bir nevi ihracatçıların KGF’si olarak değerlendiriliyor.