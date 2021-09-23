İGEPAR 28 farklı ülkeden alıcıyı Türkiye’de ağırlıyor

Kuruldukları 2018 yılından bu yana toplam 6 farklı satış organizasyonunda şirket ve sanayiciler ile potansiyel alıcıları bir araya getiren İhracatı Geliştirme ve Pazar Araştırma Derneği (İGEPAR), bu etkinliklerde toplam 200’ün üzerinde sanayici ile 1000’den fazla iş insanını bir araya getirdi. Dernek 7’nci organizasyonunu ise “Elektrik ve Aydınlatma Sektörü Organizasyonu” çerçevesinde Antalya’da 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

6 organizasyonda 25 milyon $ üzerinde hacim



KOBİ düzeyindeki firmaların bir araya getirilerek ihracata hazırlık aşamasından filli ihracat yapacak düzeye kadar, gerek yurt içi ve yurt dışı mevzuat bilgilendirme, gerekse pazar araştırma ve müşteri bulma konularında yardımcı olan dernek, sıcak satış etkinliği olarak yapılan etkinliklerde toplam bin 500’den fazla konteyner ile ihracata imza attı. Gerçekleştirdikleri 6 organizasyonun toplamında 25 milyon dolardan fazla bir satış hacmine ulaştıklarını aktaran İGEPAR Genel Başkanı Fatih Yeşilyurt, yurt dışından tekrar tekrar gelen alıcıları görmek ve olumlu geri dönüşleri almanın kendileri için kıvanç yarattığını aktardı.



Her organizasyonunda farklı yüzler, farklı sanayiciler ve iş adamlarının olması hem kendileri hem de ülke ekonomisi için çok önemli bir katma değer yarattığını dile getiren Yeşilyurt, Türkiye sanayici ve iş adamlarının ihtiyacı doğrultusunda ileriye dönük farklı sektörlerde de satış organizasyonları düzenlemeyi planladıklarının altını çizdi.

28 ülkeden alıcılar Antalya’da



Dün başlayan organizasyon doğrultusunda elektrik ve aydınlatma sektöründe 28 farklı ülkenin önde gelen 110 iş insanı, Antalya Cyrstal Waterworld Resort & SPA’da buluşuyor. 22-24 Eylül tarihlerinde Antalya’da pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirilen olan etkililiklerinde sektörde söz sahibi misafirler ile ülke sanayicilerini bir araya getirdiklerini dile getiren Yeşilyurt, iş dünyası adına büyük bir ticaret hacmi yarattıkları için heyecanlı olduklarını aktardı.



“Son olarak İstanbul’da düzenlenecek olan aydınlatma fuarının iptal edilmesi ile sektör fuar ve organizasyon olarak ciddi bir boşluk içine girdi. Fuarların önemi daha çok, üretilen yeni ürünlerin pazara sunulması anlamında biliniyor. Dolayısıyla ertelenen, iptal edilen etkinlikler sonrasında bizim düzenleyeceğimiz etkinliğin, iki kat daha fazla öneme sahip olacağını düşünüyoruz” diyen Yeşilyurt, Avrupa ülkelerinden, Orta Asya'ya Afrika'dan Arap coğrafyasına farklı ülkelerden gelecek olan misafirlerin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinliklerinin, önceki etkinliklerde olduğu gibi sıcak satış temalı bir organizasyon olacağına vurgu yaptı.

“İhracat olmazsa olmazımız”



Düzenlemiş oldukları organizasyonlarının etkili ve olumlu sonuçlar ile tamamlanmasının ana faktörünün, günün belli saatlerinde iş dışında geliştirilen ikili dostluklar olduğunu hatırlatan Yeşilyurt, “Ülke olarak ihracat, bizler için olmaz ise olmaz. Fakat iç piyasadaki daralma ya da döviz kurundaki dalgalanmalar yaşanınca ihracatın önemini anlar hale geliyoruz. Halbuki sanayicimizin 365 gün ihracat ile yatıp ihracat ile kalkması gerekiyor” derken, bu bağlamda ihracatçı birliklerinin Türkiye'nin farklı yerlerinden farklı zamanlarda etkinlikler düzenleyerek ihracat bilincini hep diri ve canlı tutmaya da çalıştığına işaret ederek sözlerine son verdi.



Bu satış organizasyonunu ardından ekim ayında Süleymaniye-Irak Fuarı’na üyeleri ile katılacak olan İGEPAR, 2021 Aralık’ında yine Antalya’da düzenlenecek olan “Zücaciye ve Plastik Ev Gereçleri Organizasyonu” ile yılı kapatmaya hazırlanıyor.