İGEPAR, 45 ülkeden iş insanını Antalya’da bir araya getirdi

İhracatı Geliştirme ve Pazar Araştırma Derneği (İGEPAR) Genel Başkanı Fatih Yeşilyurt, geçtiğimiz ocak ayındaki ‘8. Küresel Tanıtım İhracat Günleri Satış Organizasyonu’nun ardından, müjdesini verdikleri elektrik ve aydınlatma sektöründeki ikili iş görüşmelerinin (B2B) ikincisini, 22-23 ve 24 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirdi. 45 farklı ülkeden 200’den fazla iş insanını bir araya getirdikleri organizasyonda İGEPAR, ihracatta ‘yola devam’ derken, ihracatta sürdürülebilirlik için yeni organizasyonların da hazırlıklarına hız kesmeden devam etme kararı aldı.

Türkiye’den 60 firma katılım sağladı

Kuruldukları 2018 yılından bu yana toplam 9 farklı satış organizasyonunda şirket ve sanayiciler ile potansiyel alıcıları bir araya getiren İGEPAR, Antalya’da gerçekleştirdiği elektrik ve aydınlatma sektöründeki ikili iş görüşmelerinde ulusal ve uluslararası çapta önemli B2B anlaşmalarına ev sahipliği yaparken, Türkiye’den de 60 firma 45 farklı ülkenin temsilcileriyle bir araya gelme şansını yakaladı.

“Zorlu bir konjonktürden geçtiğimiz herkesin malumu. Böylesi bir ortamda da üreticilerimizle alım gruplarını aynı zeminde buluşturduğumuz için mutluyuz. Buradan aldığımız geri bildirimler hem üreticilerimizin hem de ihracatçılarımızın yüzünü güldürdü. Oldukça başarılı geçen bu organizasyonumuzun ardından, ayağımızı gazdan çekmeden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te, elektrik ve aydınlatma sektörü ile alakalı çok daha geniş katılımlı bir organizasyon için kollarımızı sıvadık” diyen Yeşilyurt, konuyla ilgili detaylarını paylaşacaklarını aktardı.

“Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Elektrik ve aydınlatma sektörünün ardından, 2022 yılında züccaciye sektörü ile alakalı iki farklı organizasyon gerçekleştireceklerinin de müjdesini veren Yeşilyurt, Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçılara sağladığı desteklerin ve sektörel derneklerin yaptığı organizasyonların pandemi sonrasında ekonomiye can suyu olduğuna şahit olduğumuz dile getirdi. “Başarılı geçirdiğimiz bir 2021 yılının ardından 2022 yılına da oldukça hızlı başlamıştık. Antalya’daki bu ikili iş görüşmelerimizin ekonomiye ve ihracatımıza olumlu katkısını çok kısa bir süre içerisinde göreceğimize inancımız tam. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi adına İGEPAR olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz bir biriçde yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyen Yeşilyurt, bu bilinçle hem üretici firmaların hem de yurt dışındaki müşterilerinin yanında olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.