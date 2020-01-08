İGİAD: İstanbul’da insani geçim ücreti 3 bin 192 lira

08 Ocak 2020

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma sonucunda İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin, insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari insani geçim ücreti (İGÜ), 2020 yılı için 3 bin 192 lira olarak belirlendi.

İGİAD İGÜ Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye’de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan asgari insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor.

İGİAD’ın 2004 yılından beri Asgari Geçim Ücreti (AGÜ) ismiyle İstanbul için yaptığı çalışma, 2014 yılı itibariyle İGÜ olarak revize edildi ve hesaplamada daha ileri yöntemlerin kullanılmasına geçildi.

İGÜ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflaması’nda yer alan 12 farklı bölge için yapılmaya başlandı.

İki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan bu araştırma, bir ailenin, gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor.

TÜİK tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul’daki bir işgörene ailesini geçindirebilmesi için asgari olarak aylık toplam 3 bin 192 lira ödemesi gerekiyor. Tespit edilen İGÜ rakamı, SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor.

“İGÜ, işletmelerde uygulanması halinde, gelir dağılımının iyileşmesine katkı sağlayacak”

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, İGİAD’ın iş ahlakının yaygınlaşması, ahlaklı girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla kurulan ve üyelerinin işverenlerden oluştuğu bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Karahan, İGİAD’ın hak eksenli bir iş hayatı ve helal kazancın adil paylaşımı çerçevesinde işgörenlerin onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için 16 yıldır insani geçim ücretini belirlediğini ifade etti.

İGİAD’ın insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ettiğini dile getiren Karahan, uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan derneklerinin İGÜ sayesinde işgörenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçladığını aktardı.

Karahan, İGÜ’nün iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplandığını, işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, İGÜ’nün işletmelerde uygulanmasının maliyet artışı getirmediğini, aksine verimliliği ve bereketi artırdığını dile getirdi.

2020 yılı İGÜ Türkiye ortalaması 2 bin 676 lira

İGÜ Tespit Komisyonu, Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri’nin Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiki Bölge Sınıflamasına dayanarak 12 ayrı bölgeden elde ettiği araştırmadaki sonuçları değerlendirerek bu yılın İnsani Geçim Ücretini belirlediğini kaydeden Karahan, şunları kaydetti:

“Bu çalışmada harcamalar üzerinden yapılan hesaplamada bölgesel eşitlemeye de dikkat edilmiştir. İGİAD’ın belirlediği İGÜ bireyi değil iki çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği insanca geçinebileceği aylık asgari insani geçim ücretini esas almaktadır. İşgörenin alacağı ücret insan onuruna yaraşır olmalı, çalışanın verimini değil varlığını esas almalı, çalışanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını ortalama olarak karşılamalı, içinde yaşadığı toplumun refah seviyesini yansıtmalıdır.”

Karahan, bu yıl için Türkiye'de 12 ayrı bölgenin İnsani Geçim Ücreti’nin belirlendiğini, İstanbul için İnsani Geçim Ücreti’nin 3 bin 192 lira olduğunu belirterek, “2020 yılı İnsani Geçim Ücretinin Türkiye Ortalaması 2 bin 676 liradır. Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD'ın belirlediği İGÜ’yü dikkate alması, asgari ücrette işgören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir.” diye konuştu.

İGÜ Tespit Komisyonu Üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ise her yıl ocak ayının ilk haftasında bu çalışmaların kamuoyu ile paylaşıldığını dile getirdi.

Korkmaz, “İGİAD üyelerine ve kamuoyuna insani geçim ücretini açıklıyor. Böyle bir çalışma ile Türkiye’de girişimciler gelirini ekonomik hayatın zorlukları içerisinde, uluslararası rekabetin acımasız dişleri arasında bir şeye vurgu yapıyor. Bütün bu zorluklara rağmen en önemli unsur çalışanlarla birlikte var olduğunu ve gelirinden zorluklar içerisinde bir payı nasıl aktarabiliriz çalışmasının geldiği bir nokta burası” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA