İGİAD Yılın Girişimcisi Ödülü Burhan Koca’nın oldu

27 Aralık 2019

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Girişimcilik Ödülü 15’inci kez gerçekleştirildi. Ödül, girişimciliği ve iş ahlakına riayet ile iş dünyasında gelişme göstermiş ve başarılara imza atmış girişimcileri ödüllendirmek amacıyla veriliyor.

Yılın Girişimcisi Ödülü’nü bu yıl HRPeak Human Resources adına Burhan Koca almaya hak kazandı. Ödül töreninde konuşma yapan DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, girişimcilerin teknolojik icatlara öncülük ederek, üretimde yenilikler yaparak, verimlilik artışı sağlayarak toplumsal refahın artışına katkı sağladığını vurguladı.

Geleceği inşa edecek olanların; yeni fikirler peşinde koşan, hayallerini gerçekleştirme azmine sahip olan, çalışkan ve dürüst girişimciler olduğunu belirten Karahan “Girişimcileri motive eden kâr güdüsü, ahlakla desteklenmediğinde veya ahlakla terbiye edilmediğinde girişimcinin kendisine de topluma da zararlı olabiliyor. Örnek girişimci; hakkı, adaleti, paylaşmayı bilen girişimcidir” dedi.