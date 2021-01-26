İhalelerde aşırı düşük teklifi açıklayamayanın teklifi reddedilecek

Kamu ihaleleriyle ilgili 4 yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, aşırı teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde, teklifi fiyat sınırının altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenecek. Aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek. Bu değişiklikler ise gerekli altyapının tamamlandığının tespitinden itibaren 15 gün sonra uygulanmaya başlayacak.

Öte yandan Elektronik İhale Yönetmeliğinde yapılan başka bir değişiklikle, ihaleyi kazananların sözleşme imzalanmadan önce verecekleri kesin teminat mektuplarını, elektronik ortamda düzenleyebilecekleri hükme bağlandı.

Yönetmeliğin ekinde yer alan yeterlilik belgesi tablosundaki elektronik teminat mektubu alınmasına ilişkin zorunlulukları içeren değişiklikler de gerekli altyapı tamamlandığının tespitinden itibaren 15 gün sonra uygulanmaya başlayacak.

Puanı yüksek olan, teklifi de yüksek olsa bile ihaleyi kazanabilecek

22 Ağustos 2009 tarihli Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3.2 numaralı maddesine danışmanlık hizmet alım ihaleleriyle ilgili bir hüküm eklendi. Buna göre ihaleler toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşülerek sonuçlandırılacak. Puanı yüksek olan isteklinin teklifinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak ihale bunun üzerine bırakılabilecek veya iptal edilecek.

Öte yandan Kamu İhale Tebliği’nde yapılan değişiklikle de bazı muafiyet ve istisnaları içeren eşik değerler, yüzde 25.06 oranında artırıldı.