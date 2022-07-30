İHBİR'den ihracatçıya veri desteği

Salgınla başlayan küresel gıda krizi, iki kritik tarım ülkesi olan Rusya'nın Ukrayna çıkarmasıyla daha da derinleşti. Özellikle tedarik zincirlerindeki bozulma, maliyet artışları, küresel enflasyonun etkisiyle fiyatlamada sektörü zora soktu. Türk hububat sektörü, küresel kriz yaşanırken iç talebi karşılamakla birlikte ihracatta yukarı yönlü ivmesini bu yılın ilk yarısında da devam ettirdi. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) verilerine göre, birliğin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,72 artarak 298,726 milyon dolara yükseldi.

Hububat sektörünün Türkiye geneli haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artışla 998,502 milyon dolara ulaşırken, ocak-haziran dönemi Türkiye geneli ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,5 artarak 5,44 milyar dolar oldu.

Mal grupları olarak bakıldığında, en fazla ihracat 59,76 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, gıda müstahzarları 57,81 milyon dolarla ikinci sırada, 54,62 milyon dolarla pastacılık ürünleri ise üçüncü sırada yer aldı.

İHBİR, yeni dönem hedeflerini ve yol haritasını belirlemek için alt sektörler çalıştay serisine başladı.

Çalıştay kapsamında açıklamalarda bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Şekerli Mamuller, Diğer Gıda Müstahzarları ve Baharat Sektörleri çalıştayı ile başladıklarını belirterek, "Bir yandan ülkemizin, sektörümüzün ve çok değerli üyelerimizin ihracatlarına katkı sağlarken, diğer taraftan sektörümüzün ve üyelerimizin yaşadıkları sorunlara çözüm aramak öncelikli hedefimizdir.

Yaklaşık 90 temsilcinin katılım gösterdiği çalıştayda sektörlerle ilgili tüm detayları masaya yatırdık. Toplantıda hepimiz düşüncelerimizi sorunlarımızı çözümlerimizi paylaştık. Bunun neticesinde bir rapor çıkartacağız. Bu şekilde olduğu sürece her daim başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni ihracat pazarları için veri satın alacağız"

İHBİR yönetimi olarak Tüyap'taki "WorldFood" fuarını desteklediklerini aktaran Taycı, şunları kaydetti: "Biz katılıyoruz ve sizlere de tavsiye ediyoruz. Tek bir fuarı büyütmek ve önemli hale getirmek daha faydalı olacaktır. Daha sonra bu fuarların alt segmentlerini oluşturabiliriz. Ham madde, baharatlı ürünler, şekerli ürünler gibi gruplandırabiliriz. KOBİ grubunda, yurt dışına mal satma konusunda destekler sağlayabiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 2011 yılından 2021 yılına katıldığımız bütün fuarlarda, satın alma heyetlerinde, sektörel ziyaretlerde elde edilmiş yüzlerce kartvizitten oluşan data var. Bunların hepsini Excel formatına çevirdik ve ülke ülke gruplandırdık. Hangi ülke hangi ürün grubunu istiyor şeklinde bir gruplandırma yaptık. Bunları web sitemizde ve maillerde sizlerle paylaşacağız. Yeni ihracat pazarları için veri satın alacağız. İhracatta deneyimi olmayan firmalar için yurt dışına mal satmak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Üyelerimize farklı ürün gruplarında; dünyada hangi ülkede tüketimi ne kadar, ihracatı ne kadar, büyük ithalat ve ihracat firmaları kimler şeklinde bilgileri oluşturup sunacağız. İnternet, sosyal medya ve dergimizi tamamen yeniliyoruz. Sizlerle proaktif bir iletişimde olmak istiyoruz. Sizleri, sosyal medyamızdan ve internet sitemizden daha aktif bilgilendirmeye çalışacağız. Türk dizileriyle ilgili yapımcılarla randevulaşmaya başlıyoruz. Tüm dünyada izlenen Türk dizilerimiz var. Anadolu'nun tat ve lezzetleri olan baklava, lokum, pişmaniye ve Türk kahvesi gibi ürünlerimizi Türk dizilerinde senaryoların içerisine koyarak tanıtmaya çalışacağız."